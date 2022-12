Riccieli renova com o F.C.Famalicão até 2027

O defesa central Riccieli renovou contrato com a SAD do Futebol Clube de Famalicão até ao final da temporada 2026 / 2027.

O acordo foi comunicado pelo emblema famalicense, em nota enviada às redações, na tarde desta quarta-feira.

Riccieli totaliza, atualmente, 86 jogos na I Liga Portuguesa, registo que lhe vale o estatuto de jogador com mais partidas ao serviço do Vila Nova no escalão máximo do futebol português.

“É um orgulho renovar por um clube que gosto e sinto ser mais um passo importante na minha carreira. É uma demonstração de confiança no meu trabalho e fico muito feliz por esta manifestação por parte do clube”

Riccieli