Rotary Club de Famalicão comemora o aniversário com a visita do Governador do Distrito

Depois de uma interrupção de dois anos, o Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Brufe organiza a XI Semana T, iniciativa que pretende assinalar o aniversário da “Casa de Todos, com Todos e para Todos” e dinamizar a comunidade envolvente.

Este ano decorre entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março e proporciona diversas atividades e iniciativas aos utentes e familiares da instituição, bem como, a toda a comunidade em geral.

Este domingo é Dia de Ação de Graças, com a eucaristia às 10h30, na Igreja Paroquial e com Serviço de Refeição Solidária, modo take away, com a devida reserva. Há papas de sarrabulho e lombo assado, acompanhado com batatas e arroz. O objetivo é angariar fundos para a instituição.

No dia 27, às 15 horas, convívio intergeracional, com concurso popular, para idosos e alunos do 4.º ano.

Terça-feira, às 11h30, há yoga do riso para idosos e colaboradores.

Quinta-feira, dia 2 de março, às 15 horas, workshop “Cuidar de mim para cuidar do outro” destinado a colaboradores.

No dia 3, sexta-feira, pelas 10h30, hora do conto infantil, com colaboradores e crianças da creche.