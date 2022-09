RTP começa este sábado a transmitir jogos da I Liga

O FC Famalicão recebe, na tarde deste sábado, o líder do campeonato, o SL Benfica. Na antevisão a esta partida da sexta jornada da Liga Bwin, Rui Pedro Silva reconheceu o bom momento do adversário, as mais-valias coletivas e individuais que apresenta, mas promete uma equipa a discutir o jogo, «sem receios e com coragem. Sabemos onde podemos explorar e quais os nossos pontos fortes».

Na conversa com os jornalistas, ao final da manhã desta quinta-feira, o treinador do FC Famalicão acredita «que será um bom jogo da nossa parte», desejando que os seus jogadores sejam mais eficazes na hora de atirar à baliza contrária. «Falta-nos concretizar as nossas oportunidades. Temos um volume de produção ofensivo bastante alto e o que me preocupa é a falta de capacidade de sermos eficazes no último remate», aspeto que «melhoramos durante a semana de treino, elevando níveis de confiança e corrigindo processos».