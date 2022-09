RTP começa hoje a transmitir jogos da I Liga mas não é para todos, só para quem está no estrangeiro

A RTP começa este sábado a transmitir, em sinal aberto, alguns jogos da I Liga.

Este regresso dos jogos à estação pública deve-se a um acordo alcançado com a SportTV, atual detentora dos direitos televisivos. No entanto, estas transmissões só estarão disponíveis para quem vê os canais RTP a partir do estrangeiro, através da RTP África e RTP Internacional.

Apesar do canal RTP África estar disponível nas operadores portuguesas, quem tentar seguir o Porto x Chaves deste sábado a partir desse canal, estando em território nacional, não o vai conseguir fazer, uma vez que o canal deverá apresentar uma programação alternativa.