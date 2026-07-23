O jovem ponta de lança recebeu esta distinção no Centro de Treinos, pelas mãos de João Paulo, representante do Sindicato dos Jogadores.

Rudi Almeida reuniu 16,43% dos votos, superando Miguel Rajani, do Leixões, que obteve 11,67%, e Mohamed Kaba, do Gil Vicente, que terminou com 11,06%.

O vencedor foi apurado através das escolhas dos 17 clubes participantes na Liga Revelação e da votação online realizada no site oficial do Sindicato dos Jogadores. Prova onde a equipa do FC Famalicão terminou no 2. º lugar a apenas 1 ponto do campeão Académico Viseu.

Na época passada, Rudi Almeida realizou 23 jogos e apontou 13 golos. O avançado do Famalicão foi, ainda, chamado à equipa principal, então orientada por Hugo Oliveira, tendo participado nos encontros frente ao AVS e ao Sporting.

Recentemente, o jovem viu o seu contrato renovado por mais temporadas e integra atualmente a pré-temporada da equipa principal, agora comandada por Carlos Carvalhal. / / Tiago Torres