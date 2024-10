Rui Coelho, o elo que “une” o Lagoa e o FC Famalicão

Cerca de 3 mil espetadores passaram pela Casa das Artes e pelo Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, durante o 9.º episódio de CLOSE-UP, o Observatório de Cinema de Famalicão. Ao longo de oito dias, foram apresentadas mais de 30 sessões, com o público a afluir aos cine-concertos de Surma, Joana Gama & Luís Fernandes, Rui Horta & Micro Audio Waves e a Orquestra Costa Atlântico. Essa participação estendeu-se às outras secções, incluindo as escolas e as famílias. De destacar, também, o crescente interesse às sessões comentadas por jornalistas, críticos e realizadores, que permitem uma visão mais aprofundada dos filmes exibidos.

Do programa do 9.º episódio de CLOSE-UP, que terminou no passado sábado, o foco também incidiu sobre os realizadores João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, que participaram na secção Fantasia Lusitana ao longo de três dias. Além da exibição do filme da dupla, “Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois”, emparelhada com “Os Verdes Anos”, de Paulo Rocha, decorreu uma masterclasse na Escola Superior Artística do Porto. Os dois realizadores apresentaram, também, os dois filmes da carta branca concedida pelo CLOSE-UP: “Dina e Django”, de Solveig Nordlund, e “As Ruinas no Interior”, de José Sá Caetano, tendo esta última sessão contado com a presença de Paulo Caetano, filho de José Sá Caetano, que levou as memórias da rodagem do filme e da obra de um cineasta ainda por revelar ao público na íntegra.

Do balanço desta edição também consta a forte adesão do público nas sessões que exibiram quatro filmes de William Friedkin, da secção Histórias do Cinema, sendo que a exposição “Imagens da Nova Hollywood” permanecerá na Casa das Artes de Famalicão até ao final de dezembro.

O CLOSE-UP regressa à Casa das Artes de Famalicão em janeiro, para a primeira réplica do episódio 9. Estão prometidas novas propostas de programação para o público geral e para escolas, mantendo o mote das Memórias do Futuro.