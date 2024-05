Rui Massena dá concerto gratuito na Trofa

Até domingo, a cidade de Famalicão é um jardim florido e perfumado, com mercado de flores e plantas, produtos locais, tasquinhas, arte, música e muito mais. A Festa da Flor promete, assim, dias de muita animação, com destaque para a Batalha da Flores, na tarde de domingo, e para o concerto de Carolina de Deus, na noite de sábado, findo o qual prossegue a animação pelos bares do centro da cidade.

O centro da cidade vai exibir ornamentações florais feitas por mais de duas dezenas de coletividades culturais e empresas do ramo da floricultura do concelho. No domingo, realiza-se, então, a Batalha das Flores, com carros decorados por 26 coletividades que começam a desfilar na Rua Manuel Pinto de Sousa, seguindo pela Rua Adriano Pinto Basto, Alameda D. Maria II e Rua Lourenço da Silva Oliveira, terminando na rotunda D. Sancho I.

Além do desfile, há comércio de flores e plantas no topo norte da Praça D. Maria II (Praceta Cupertino de Miranda), que funcionará esta sexta-feira e sábado, das 10h às 24h, e no domingo, das 10h às 20h, com expositores e vendedores de flores e plantas. Na mesma praça, decorre a feira de produtos locais (10h às 22h) e tasquinhas (10h às 24h), abertas de sexta a domingo.

No diz respeito à animação, destaque para o concerto gratuito da cantautora Carolina de Deus, no sábado. A artista atua pelas 22h00, na Praça D. Maria II. A programação associada à Festa da Flor também inclui, esta sexta-feira, o concerto dos Folk5 (18h30), da Academia da Fundação Real Colégio de Landim – com tenor Carlos Ferreira – (21h00) e de Magina Pedro e o Grupo de Fado 1111 – Canção de Coimbra (22h00); no sábado, a atuação de Ivo Arantes & Ensemble Egas Moniz (21h00); e, no domingo, o teatro musical “A Fada Oriana no Jardim Encantado da Menina do Mar”, pel’O Som do Algodão (10h00) e o concerto da Banda Marcial de Arnoso (17h30). Tudo isto acontece no palco instalado na Praceta Cupertino de Miranda.

O programa completo da Festa da Flor de Famalicão pode ser consultado em www.famalicao.pt . Todos os eventos têm entrada livre.