Rui Pedro Silva espera ter um F.C.Famalicão ainda mais competente diante do Santa Clara

O jogo de atribuição do 3º e 4º lugar da Supertaça feminina, disputado ao final da manhã desta sexta-feira, no Complexo Desportivo de Fão, terminou com a vitória do Braga, por 2-0, sobre o FC Famalicão.

As arsenalistas adiantaram-se no marcador aos 15 minutos, por Beatriz Fonseca, e a vantagem foi aumentada, no decorrer da segunda parte, por Joline Amani, aos 69 minutos. Recorde-se que Famalicão e Braga tinham perdido, por igual resultado (3-0), com o Sporting e Benfica, respetivamente, nas meias-finais do novo formato da prova que junta os quatro primeiros classificados da Liga BPI. O campeão nacional, Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, Sporting, defrontam-se na noite desta sexta-feira, para decidirem o vencedor do primeiro troféu da nova época. O jogo está agendado para as 20h30, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.