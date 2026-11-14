Faleceu Maria Júlia Azevedo Silva, aos 78 anos, mãe do presidente da Junta de Freguesia de Ruivães, Duarte Veiga.

O velório decorre este domingo, 15 de novembro, a partir das 09h30, na Capela Mortuária de Ruivães. O funeral realiza-se no mesmo dia, às 15h30, na Igreja Paroquial de Ruivães, seguindo depois para o cemitério da freguesia.

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A missa de 7.º dia será celebrada no domingo, 22 de novembro, às 09h00, também na Igreja Paroquial de Ruivães.

As cerimónias fúnebres estão a cargo do Centro Funerário Godinho.

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A Cidade Hoje apresenta as mais sentidas condolências ao presidente da Junta, Duarte Veiga, e a toda a família enlutada.