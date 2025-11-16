Ruptura de conduta causa perturbações no abastecimento de água em Famalicão

Uma conduta de abastecimento de água rebentou esta noite na Avenida 25 de Abril, provocando perturbações no fornecimento de água no centro da cidade.

A equipa responsável já se encontra no local a proceder aos trabalhos de reparação. Estima-se que a situação esteja normalizada ainda durante a madrugada deste domingo, informa a autarquia famalicense nas redes sociais.

A população é aconselhada a utilizar a água com moderação até ao restabelecimento completo do serviço.