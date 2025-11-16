Concelho

Ruptura de conduta causa perturbações no abastecimento de água em Famalicão

Uma conduta de abastecimento de água rebentou esta noite na Avenida 25 de Abril, provocando perturbações no fornecimento de água no centro da cidade.

A equipa responsável já se encontra no local a proceder aos trabalhos de reparação. Estima-se que a situação esteja normalizada ainda durante a madrugada deste domingo, informa a autarquia famalicense nas redes sociais.

A população é aconselhada a utilizar a água com moderação até ao restabelecimento completo do serviço.

Famalicense Tiago Conde é o Campeão Nacional de Drift

O piloto famalicense Tiago Conde conquistou este fim de semana o título de Campeão Nacional de Drift, na última ronda do Campeonato de Portugal de Drift, realizada no Circuito Internacional de Lousada.

Tiago Conde, ao volante do seu BMW E92 Coupé e integrado na Kitpneus Racing Team, confirmou a liderança que vinha mantendo ao longo da temporada, assegurando o tão ambicionado título na categoria Pro, mesmo perante as exigentes condições do novo traçado do circuito.

Com este triunfo, Tiago Conde escreve mais uma página de destaque no drift nacional e celebra o título de campeão.

Famalicão: Falta de segurança obriga a interrupção do Riba d’Ave x Juventude Pacense

O encontro de hóquei em patins entre Riba d’Ave HC e Juventude Pacense, disputado este sábado, foi interrompido a pouco mais de dois minutos do final da primeira parte. A equipa de arbitragem exigiu policiamento no pavilhão por motivos de segurança e, como não estavam reunidas as condições, a partida acabou suspensa.

Na altura, o Juventude Pacense vencia por 4-2, após um jogo intenso em que os visitantes marcaram os primeiros golos e o Riba d’Ave conseguiu reduzir duas vezes. O desfecho do jogo permanece em aberto e será decidido em nova data a anunciar.

Famalicão: Equipa feminina goleia

Na tarde deste sábado, a contar para a sexta jornada da fase regular da primeira fase do nacional da segunda divisão de futebol feminino, o FC Famalicão goleou, 0-5, o Leixões.

Telma Pereira, Catarina Pinto, Sofia Almeida, Filipa Manso Preto e Diana Meriva marcaram os golos famalicenses.

A uma jornada do final da primeira fase, as famalicenses subiram ao quinto lugar, com 8 pontos e no próximo jogo podem garantir um lugar entre as formações que vão lutar pela subida de divisão. O Tirsense, com 5 pontos, é o adversário. A decisiva partida joga-se a 6 de dezembro, em Famalicão.

Depressão Cláudia deixa 104.6 FM da Rádio Cidade Hoje em silêncio

A passagem da Depressão Cláudia pela região, durante a madrugada deste sábado, 15 de novembro, provocou vários episódios de trovoada intensa que acabaram por afetar infraestruturas locais, entre elas, um dos centros emissor da Rádio Cidade Hoje.

A estação acordou assim com a sua emissão interrompida na frequência 104,6 FM, depois da atividade elétrica da tempestade ter impossibilitado o normal funcionamento do equipamento responsável por difundir o sinal, a partir da freguesia de Jesufrei. Desde as primeiras horas da manhã, as equipas técnicas da rádio têm estado no terreno a avaliar os danos e a trabalhar para repor a emissão com a maior brevidade possível.

Apesar da interrupção, a Rádio Cidade Hoje continua a emitir. Os ouvintes podem acompanhar toda a programação diária através da frequência alternativa 94 FM, bem como pela transmissão online em cidadehoje.sapo.pt, que se mantém totalmente operacional.

A estação agradece a compreensão dos ouvintes e garante que todos os esforços estão a ser feitos para restabelecer o serviço no centro emissor de Jesufrei, assim que as condições técnicas o permitirem.

Famalicão: Raio deixa Igreja de Portela com vários estragos

A forte intempérie que atingiu a região durante a madrugada deste sábado provocou vários danos na Igreja de Portela, em Famalicão. O momento mais marcante ocorreu às 6h20, quando um radio atingiu a cruz daquele espaço religioso.

Para além da cruz, foram registados estragos no telhado e na instalação elétrica. Pouco tempo depois do incidente, várias pessoas e entidades mobilizaram-se com o objetivo de repor a normalidade o mais rápido possível.

A cruz foi removida com recurso à ajuda e meios dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Entretanto já se procederam aos trabalhos de substituição das telhas danificados e reposição da instalação elétrica.

Mau Tempo: Marcelo elogia comportamento “disciplinado e sensato” dos portugueses

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou este sábado, 15 de novembro, o comportamento dos portugueses durante a passagem da depressão Cláudia, destacando a forma como a população reagiu ao mau tempo que atingiu várias zonas do país.

“Os portugueses foram muito disciplinados” e “muito sensatos” nestes dias difíceis, afirmou o chefe de Estado.

O Presidente reforçou ainda que, perante a intensidade da depressão, “para aquilo que aconteceu, os portugueses mais atingidos pelo mau tempo foram muito sensatos”.