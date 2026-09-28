Está oficialmente lançada a 10.ª edição da São Silvestre de Famalicão, uma das maiores provas desportivas de Vila Nova de Famalicão e a terceira São Silvestre mais participada do país.

Tal como já é habitual, a prova decorre na noite de 23 de dezembro, véspera da noite de consoada, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal. O programa volta a incluir uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 4 quilómetros, ambas com partida à mesma hora. A corrida é destinada a atletas nascidos em 2008 e anteriores, enquanto a caminhada está aberta a todas as idades.

As inscrições abrem esta terça-feira. Na corrida, o preço é de 12 euros até 31 de outubro, sobe para 15 euros entre 1 e 30 de novembro e passa para 17,50 euros de 1 a 10 de dezembro. A caminhada tem um custo de 7 euros.

Os interessados podem inscrever-se online, através do site oficial da prova, nos ginásios Fitness UP e no Eugénios Health & SPA Club.

A inscrição inclui, entre outros elementos, o dorsal com chip para a corrida, seguro desportivo e t-shirt, sujeita à disponibilidade de tamanhos. A prova de 10 quilómetros terá cronometragem eletrónica e classificações individuais, enquanto a caminhada não terá classificação por se tratar de uma participação não competitiva.

A organização é da EUGÉNIOS HC e da Junta de Núcleo do CNE Famalicão, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.