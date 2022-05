Até quinta-feira ainda é possível adquirir bilhete na Loja Oficial e na Academia FC Famalicão com o custo de 10€ (inclui ingresso e transporte) para apoiar a equipa feminina na final da Taça de Portugal.

Os sócios têm a oferta de uma t-shirt especial “Todos ao Jamor”. Está também disponível o kit bilhete e t-shirt (sem transporte) por 5€.

No próximo sábado, o Futebol Clube de Famalicão estará, pela primeira vez em 90 anos, no Estádio Nacional do Jamor, para disputar a final da Taça de Portugal Feminina. O feito foi alcançado pela equipa feminina que terá como adversário o Sporting, em partida marcada para as 17h15.