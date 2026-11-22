O Grupo Desportivo de Fradelos agradeceu publicamente ao Ruivanense Atlético Clube a forma como foi recebido no sábado, num jogo de juvenis (sub-17) marcado por chuva intensa. O gesto: os anfitriões ofereceram-se para secar os equipamentos dos atletas visitantes.

Numa publicação nas redes sociais, o Fradelos destacou a “amabilidade” e a “disponibilidade” do adversário. “Saber receber não custa, custa é querer fazer”, escreveu o clube, que considera que atitudes como esta mostram “respeito, fair play e verdadeiro espírito desportivo”.

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Contactado pela Cidade Hoje, o Ruivanense explicou que a prática não foi pontual. Em dias de muita chuva, o clube tem por hábito secar, pelo menos, as camisolas dos equipamentos dos seus jovens atletas na máquina de secar durante o intervalo, para que não passem tanto tempo encharcados. No sábado, às 15h00, o procedimento foi repetido e alargado à equipa do Fradelos.

O Ruivanense respondeu também com uma mensagem pública de agradecimento. “Receber bem quem nos visita é muito mais do que um gesto de cortesia”, escreveu o clube, sublinhando que se trata de um valor que procura transmitir diariamente aos seus atletas. “A rivalidade fica dentro das quatro linhas. Fora delas, devem prevalecer o respeito, a entreajuda e o verdadeiro espírito desportivo”, acrescentou.

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O Ruivanense deixou ainda “um abraço a toda a família do GD Fradelos” e votos de uma excelente época desportiva.