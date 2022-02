Sabia Que Pode Reduzir as Prestações dos Seus Créditos?

Possui vários empréstimos e procura uma solução que lhe permita reduzir significativamente as suas mensalidades? A consolidação de créditos pode ser a resposta ao seu problema, já que permite não só alargar o prazo dos seus créditos como também beneficiar de taxas de juro mais acessíveis, o que irá resultar numa poupança mensal de até 60%.

É por isso muito comum associar a consolidação de créditos a uma poupança mensal direta, já que esta finalidade de crédito foi criada com o objetivo de atenuar o esforço financeiro mensal das famílias.

Mas afinal, o que é um crédito consolidado?

O crédito consolidado nada mais é do que uma solução financeira que permite juntar todos os seus atuais créditos num só, pagando apenas uma única prestação.

Para o caso de ter contraído créditos em entidades financeiras distintas, saiba que após consolidar os seus créditos, passará a pagar a sua prestação a apenas uma instituição, tendo também uma única data de pagamento, o que pode revelar-se uma enorme vantagem já que irá permitir uma melhor gestão do seu orçamento mensal.

Quais as vantagens?

As principais vantagens deste produto estão muito focadas na “poupança” e no “alívio financeiro” que a redução das mensalidades possibilita.

Começando pelo mais simples, irá começar logo a poupar assim que passar todos os encargos para apenas uma instituição financeira, já que irá evitar o pagamento de várias taxas e comissões dos seus atuais créditos.

Como referimos anteriormente, a poupança pode chegar até aos 60% da sua prestação atual e como tal, aproveitar esse montante extra para organizar a sua situação financeira pode ser uma escolha acertada, já que ter de lado um montante de segurança pode fazer a diferença numa situação de emergência.

Construir o seu fundo de emergência é sem dúvida importante, mas igualmente importante é a capacidade de conseguir amortizar as suas dívidas mais rapidamente.

Tenha em conta que podem existir alguns encargos associados à amortização de créditos, ainda assim não deve descartar a hipótese de utilizar parte da poupança que a consolidação de créditos lhe proporcionou para abater o montante em dívida.

O crédito consolidado permite-lhe por si só, o acesso a taxas de juro mais competitivas, em comparação às que podemos encontrar nas modalidades de créditos mais comuns.

Todavia, saiba que poderá ainda garantir melhores condições no seu contrato se incluir na sua consolidação um crédito habitação, utilizando a sua hipoteca como colateral para o seu novo contrato.

Se tiver uma boa gestão financeira, poderá aproveitar todas as vantagens da consolidação de créditos para estabilizar as suas finanças e amortizar as suas dívidas o mais rápido possível!

Quais os contras?

Como nem tudo o que é relacionado a dinheiro e créditos é perfeito, também no crédito consolidado podemos encontrar algumas desvantagens.

A primeira desvantagem é que pode realmente poupar centenas de euros na sua prestação, mas no final, irá acabar por pagar mais pelos seus créditos. Sim, é verdade, e a explicação para isto é bem simples.

Vamos imaginar que pretende consolidar créditos em que todos têm um prazo de pagamento inferior a 4 anos. Caso decida avançar com um crédito consolidado, saiba que o Banco de Portugal estabeleceu um prazo de pagamento máximo de 7 anos, podendo em alguns casos ser estendido aos 10 anos.

Se escolher aumentar o seu prazo de pagamento para 7 anos, terá uma maior folga nas suas mensalidades, já que terá bem mais tempo para amortizar o crédito. No entanto, ao aumentar o prazo de pagamento, estará também a aumentar os juros que irá pagar.

No final, tudo isto terá um impacto no seu Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC), mas lembre-se que o objetivo desta modalidade é aliviar os seus encargos mensais, diminuindo a probabilidade de entrar em incumprimento.

Podemos considerar esta como outra desvantagem, pois caso se encontre já numa situação de incumprimento, pode ver a sua aprovação de crédito consolidado ser recusada.

E isto é compreensível, já que todas as entidades financeiras procuram o máximo de garantias antes de aprovar qualquer empréstimo. No entanto, saiba que neste tipo de situações pode optar por tentar renegociar os seus créditos.

A última desvantagem que temos a apontar em relação à consolidação de créditos é o facto de existir a possibilidade de pedir um montante extra no seu novo pedido de crédito.

Isto significa que caso os seus atuais créditos totalizem, por exemplo, 20.000€, poderá vir a conseguir o financiamento de um montante extra acima deste valor. Esta é uma clara desvantagem já que se a ideia é reduzir os seus encargos e amortizar todas as dívidas o quanto antes.

Por isso, deve evitar ao máximo pedir um montante adicional, já que este o pode levar na direção oposta.

Se depois de conhecer todas as vantagens e desvantagens do crédito consolidado achar que esta pode realmente ser uma solução para si, pode começar por verificar qual o montante total dos seus créditos atuais através do Mapa de Responsabilidades disponível no Banco de Portugal.

Após ter acesso ao montante exato, poderá realizar simulações diretamente com as entidades bancárias com as quais já tem créditos, ou se quiser poupar o seu tempo a tratar de todas as burocracias, poderá recorrer a um intermediário de crédito que irá comparar as várias propostas existentes no mercado.