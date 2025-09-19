Saiba como proceder para votar antecipadamente nas eleições autárquicas de outubro

“Última Despedida” é o título de um espetáculo de teatro que vai ser exibido este sábado, às 18 horas, no Teatro Narciso Ferreira.

Trata-se de um trabalho inspirado em histórias e reflexões da população do Vale do Pelhe, que envolveu mais de uma centena de cidadãos das freguesias do Vale do Pelhe (Requião, Vale de São Martinho, Cruz, Vale São Cosme, Telhado e Portela), incluindo de utentes do Centro Social Paroquial de Requião.

Em palco estarão dez cidadãos famalicenses, acompanhados pelo ator profissional Tomás Bárbara, que admite que este projeto exigiu «fazer as coisas de forma diferente» e, neste caso, «a pressão foi maior».

A performance aborda, de forma sarcástica e descontraída, os desafios da terceira idade, em especial o final da vida. «A princípio, achei um pouco chocante, mas depois comecei a entender que é um alerta (…) porque há gente que não dá a devida atenção aos idosos», comenta Isabel Guimarães, de Requião.

A direção artística é da Momento – Artistas Independentes e está integrado no programa municipal Há Cultura 2024-2027. A «Última Despedida’ surge como uma crítica social, uma provocação», afirma o diretor artístico, Diogo Freitas, que sublinha a importância de «quebrar o tabu» da velhice, colocando-o em cima do palco de forma leve e divertida, apesar de se tratar de «um tema sério: a forma como tratamos os idosos».

O encenador recorda que inicialmente as pessoas envolvidas no espetáculo ficaram apreensivas, mas depois foram-se libertando. Para os responsáveis pelo espetáculo também foi desafiante, ao permitir discutir um tema ainda considerado controverso.

Refira-se que o projeto de cocriação comunitária “Última Despedida” foi desenvolvido entre junho e setembro de 2025 e incluiu uma instalação artística sonora de acesso livre, inspirada nas sessões com a comunidade do território abrangido. A instalação esteve patente no adro da Igreja de Requião, em junho passado, permitindo ouvir os testemunhos dos utentes do Centro Social Paroquial de Requião e deixar mensagens de voz ligadas ao tema central do projeto.

Este espetáculo é promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão no âmbito do programa Há Cultura 2024-2027, em coprodução com o Teatro Narciso Ferreira e em parceria com a Comissão Social Inter-Freguesias de Vale do Pelhe, e com cofinanciamento da União Europeia, através do Programa Regional NORTE 2030.