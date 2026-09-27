Os utentes da Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência (AFPAD) tiveram direito a uma manhã diferente, no decorrer da última semana, graças à oferta de um salão de cabeleireiro localizado na freguesia de Vermoim, em Famalicão.

A iniciativa surgiu após um desafio lançado pelos próprios utentes aos responsáveis do espaço, que aceitaram o convite e decidiram oferecer-lhes uma manhã dedicada aos cuidados de beleza. O grupo teve direito a penteados, cuidados no salão e uma experiência fora da rotina habitual.

A visita ficou marcada pela boa disposição, pelas conversas e por vários momentos de convívio. Para muitos dos participantes, foi também uma oportunidade para experimentar novos visuais e desfrutar de uma manhã diferente.

A AFPAD agradeceu a iniciativa e a forma como os seus utentes foram recebidos, com atenção e carinho. Como forma de reconhecimento, ofereceu ao salão dois sacos bordados pelos próprios utentes, num gesto simbólico de agradecimento.

A iniciativa permitiu proporcionar aos utentes da AFPAD uma nova experiência, num momento de convívio e inclusão fora do contexto habitual da instituição.