Salário médio dos famalicenses atinge os 1 347 euros

O Minho continua a registar salários médios mensais acima dos 1.200 euros, sobretudo nos concelhos com maior dinamismo urbano e forte presença industrial. Vila Nova de Famalicão integra este grupo, apresentando um ganho médio mensal ilíquido de 1.347 euros, um dos valores mais elevados da região.

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao início de 2026, mostram que o salário médio em Famalicão supera claramente as médias do Ave, do Alto Minho e do Cávado. No contexto regional, apenas Braga, com 1.391 euros, e Viana do Castelo, com 1.341 euros, registam valores semelhantes ou superiores.

Apesar do bom desempenho salarial, o concelho continua a evidenciar diferenças significativas entre os rendimentos de homens e mulheres, figurando, juntamente com Terras de Bouro, entre os municípios com maior desigualdade salarial. Ainda assim, o ganho médio feminino mantém-se acima do observado em vários concelhos minhotos com salários mais baixos.

No fundo da tabela surgem municípios como Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso, onde os salários médios pouco ultrapassam os mil euros mensais.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em restaurante na freguesia de Antas

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta sexta-feira, para um incêndio num espaço de restauração, localizado na Rua 8 de Dezembro, em Antas, Famalicão.

O alerta chegou aos soldados da paz cerca das 23h20, sendo que a situação foi “rapidamente controlada”, revelou fonte do socorro.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Após obras, loja CTT abre segunda-feira

Após dois meses e meio de obras de remodelação, a loja CTT de Famalicão reabre ao público na próxima segunda-feira, 9 de fevereiro.
O espaço funciona das 9h às 12h30 e das 14h às 18h.


Apesar das instalações provisórias, que funcionaram nas traseiras do mesmo edifício, os CTT mantiveram o serviço público aberto aos famalicenses durante o decurso das obras.

Após vencerem em 2025, Bombeiros Famalicenses não participam nas Marchas deste ano

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses não vão participar nas Marchas Antoninas deste ano, depois de terem sido os grandes vencedores da edição de 2025.

A informação foi adiantada à Cidade Hoje pelo presidente da Direção, Amadeu Carneiro, que explica que a decisão se prende com a preparação das comemorações do centenário da corporação, agendadas para o próximo ano.

No âmbito dessa preparação, a corporação decidiu suspender a realização e participação em algumas iniciativas, de forma a concentrar esforços nas celebrações dos 100 anos da instituição.

Famalicão: Está marcado mais um jogo do FC Famalicão

A equipa de Hugo Oliveira já tem dia e hora para o jogo com o Rio Ave, da 24.ª jornada da I Liga. A partida com os vilacondenses realiza-se a 1 de março, às 20h30.

Na próxima segunda-feira, o FC Famalicão recebe o Aves SAD, às 18h45; segue-se a visita ao Sporting, no dia 15 deste mês, às 20h30; a receção, a 23 de fevereiro, às 20h15, ao Casa Pia e, depois, a visita a Vila do Conde.

Famalicão: Vale S. Martinho vai participar nas Marchas Antoninas

Este ano, as Marchas Antoninas vão contar com Vale S. Martinho. É o retomar de uma tradição que traz boas memórias à população da freguesia.

A iniciativa é do Grupo Recreativo de Vale São Martinho, que tem o apoio da Junta. «Voltamos para honrar Santo António, padroeiro desta tradição», escreve a direção da Associação. «Marchar é agradecer a quem construiu este caminho antes de nós. É representar a associação. É representar a freguesia, com orgulho, com respeito e com pais», assinala.

Este ano, o tema das Marchas é “Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal”.

Recorde-se que as Festas Antoninas estão inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal desde 2022.

Famalicão: S. Mateus e FC Famalicão lutam pelo título distrital sub-19

A ADC S. Mateus e o FC Famalicão vão disputar a fase de apuramento de campeão distrital de futsal, no escalão sub-19. A primeira jornada joga-se este sábado, com as duas equipas famalicenses a defrontarem-se, às 19h30, no Pavilhão das Lameiras.

Para além das duas formações do concelho, esta fase de campeão conta com o GDR Nun´ Alvares e Desportivo Jorge Antunes B.

O S. Mateus e Famalicão estavam integrados na série B, que a equipa de Oliveira São Mateus venceu, com 38 pontos, enquanto que o FC Famalicão foi segundo, com 26 pontos.