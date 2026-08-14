Os trabalhadores por conta de outrem em Portugal receberam, em média, 1.835 euros brutos por mês em junho, mais 5,1% do que no mesmo período do ano passado, segundo o INE.

O aumento salarial, contudo, perdeu algum ritmo. No final de março, a remuneração média tinha crescido 5,4% em termos homólogos. Quando é descontado o efeito da inflação, o crescimento real ficou pelos 1,8%.

O vencimento base médio passou para 1.342 euros, enquanto a remuneração regular atingiu os 1.436 euros.

Entre as diferentes áreas de atividade, a agricultura, floresta e pesca apresentou o valor médio mais baixo, com 1.180 euros. No extremo oposto surge o setor da eletricidade, gás, vapor e ar condicionado, com uma média de 3.986 euros.

No setor público, a remuneração média foi de 2.792 euros, um aumento de 3,7%. No privado, a subida foi mais expressiva, de 5,5%, embora o valor médio tenha ficado nos 1.654 euros.