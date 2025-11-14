Sociedade

Salário médio em Portugal é de 1.615 euros

Os trabalhadores em Portugal receberam, no terceiro trimestre do ano, um salário bruto médio de 1.615 euros. O valor representa um aumento de 5,3% face ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mesmo considerando a inflação, o poder de compra dos trabalhadores melhorou: em termos reais, a remuneração média subiu 2,6%. Também as componentes regular e base do salário cresceram 5,4%, atingindo 1.366 e 1.279 euros, respetivamente. Descontada a inflação, ambas registaram um aumento real de 2,7%.

As estatísticas do INE abrangem 4,9 milhões de postos de trabalho, mais 1,8% do que no terceiro trimestre do ano passado.

Junta de Novais reforça apelo ao civismo: Ecopontos não são depósitos de frigoríficos e outros monos

A freguesia de Novais voltou a registar casos de abandono de monos junto aos ecopontos, incluindo frigoríficos, apesar dos repetidos apelos da junta de freguesia. Estes atos demonstram falta de civismo e desrespeito pelo espaço público.

A junta recorda que os ecopontos têm como finalidade exclusiva a separação de resíduos recicláveis e sublinha a importância de cada cidadão contribuir para manter a freguesia limpa e cuidada.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão disponibiliza um serviço gratuito de recolha ao domicílio para equipamentos ou objetos de grande volume, garantindo uma alternativa correta e prática para o destino destes materiais.

A autarquia apela a todos para que respeitem o espaço público e ajudem a preservar o ambiente da freguesia.

Famalicão: População de Ribeirão em alerta por possível técnica de assalto a casas

Nos últimos dias, moradores de Ribeirão, em Famalicão, têm reportado a presença de três homens que circulam pela vila numa Fiat Palio de cor escura e que, alegadamente, andam a deixar marcas nas caixas do correio, com uso de fitacola transparente. Segundo os relatos, estas marcações surgem sobretudo em habitações que parecem estar momentaneamente sem moradores.

Os indivíduos, que não aparentam ser portugueses, têm sido descritos como facilmente identificáveis: deslocam-se sempre em grupo, frequentemente estão de chinelos e usam roupa pouco adequada ao estado o tempo, como t-shirts.

Este comportamento pode indicar uma técnica usada para sinalizar casas potencialmente vulneráveis a assaltos. A GNR já foi informada da situação e encontra-se a desenvolver as diligências necessárias para identificar os suspeitos e garantir a segurança da população.

As autoridades aconselham os residentes a permanecer atentos e a reportar qualquer movimento suspeito através do número 252 501 360.

HumanitAVE inicia 29.ª Missão Humanitária à Guiné-Bissau

A Humanit’Ave, associação com sede em Pedome, Famalicão, deu início à sua 29.ª Missão Humanitária à Guiné-Bissau, concentrando as suas atividades no setor de Bigene.

O foco desta missão presencial é o aprofundamento da proximidade com os guineenses e a garantia da sustentabilidade dos programas já em curso com os parceiros locais. Entre os projetos cruciais a serem acompanhados, destacam-se o Projeto Água é Vida, que visa a construção de furos de água potável em diversas tabancas, combatendo a contaminação e as doenças associadas ao consumo de água imprópria, com o objetivo de servir cerca de milhares pessoas.

A missão inclui ainda a entrega formal da Escola de Sequer-Bá à comunidade, após a sua construção, e a monitorização de outras iniciativas fundamentais.

A 29.ª Missão Humanitária reforça, assim, o compromisso da Humanit’Ave em caminhar lado a lado com as comunidades de Bigene, levando apoio, esperança e sustentabilidade através de projetos de saúde, educação e acesso a recursos essenciais.

Medicamentos até 30 euros passam a estar protegidos de aumentos

Os medicamentos essenciais e críticos vão ficar isentos da revisão anual de preços pela primeira vez, anunciou o Infarmed. O objetivo é evitar falhas no mercado e garantir a continuidade do tratamento para os doentes.

A medida abrange agora medicamentos até 30 euros, em vez dos 16 euros do ano passado. Segundo o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, esta decisão protege os medicamentos mais baratos, que são os que mais faltam, e pode trazer poupanças de cerca de 50 milhões de euros para o Estado. Entre os fármacos incluídos estão a Metformina e o Paracetamol.

No setor hospitalar, os medicamentos até 75 euros continuam sem revisão de preços. Acima deste valor, passam a poder descer sem limites. Também permanecem isentos alguns medicamentos essenciais, como a Azitromicina injetável e o ácido valpróico.

Os medicamentos acima de 30 euros podem ter reduções até 20% se forem mais caros do que em Espanha, França, Itália ou Bélgica. A portaria mantém ainda a isenção para genéricos e biossimilares, para incentivar mais opções no mercado.

O Ministério da Saúde afirma que estas medidas ajudam a controlar a despesa pública, garantem mais estabilidade no mercado e melhor acesso aos medicamentos.

Famalicão: Motociclista em estado grave depois de colisão com camião que obrigou ao corte da N14

Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.

O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.