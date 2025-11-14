Salário médio em Portugal é de 1.615 euros

Os trabalhadores em Portugal receberam, no terceiro trimestre do ano, um salário bruto médio de 1.615 euros. O valor representa um aumento de 5,3% face ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mesmo considerando a inflação, o poder de compra dos trabalhadores melhorou: em termos reais, a remuneração média subiu 2,6%. Também as componentes regular e base do salário cresceram 5,4%, atingindo 1.366 e 1.279 euros, respetivamente. Descontada a inflação, ambas registaram um aumento real de 2,7%.

As estatísticas do INE abrangem 4,9 milhões de postos de trabalho, mais 1,8% do que no terceiro trimestre do ano passado.