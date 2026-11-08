O salário médio anual em Portugal atingiu os 26.202 euros em 2025, um aumento de 4,8% relativamente ao ano anterior. Ainda assim, o país continua abaixo da média da União Europeia, que chegou aos 41.464 euros.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, Portugal ocupa a 18.ª posição entre os 27 Estados-membros, numa tabela em que as diferenças salariais entre países continuam a ser significativas.

O valor registado em Portugal corresponde a cerca de 1.871 euros brutos por mês, considerando 14 pagamentos anuais.

O Luxemburgo apresenta o salário médio mais elevado, com 85.600 euros anuais. A Dinamarca, com 73.500 euros, e a Irlanda, com 64.400 euros, completam os três primeiros lugares.

Já a Bulgária (16.200 euros), a Grécia (18.800 euros) e a Hungria (20.100 euros) ocupam as últimas posições da classificação.

No conjunto da União Europeia, o salário médio anual cresceu 4,3% face a 2024, quando se situava nos 39.773 euros.