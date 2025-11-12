Sociedade

Salário médio em Portugal é o 10.º mais baixo da União Europeia

Em 2024, o salário médio anual dos trabalhadores a tempo inteiro em Portugal foi de 24.818 euros, segundo dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira. O valor está bem abaixo da média da União Europeia, que foi de 39.800 euros.

Apesar do aumento face a 2023, quando o salário médio nacional era de 23.184 euros, Portugal continua entre os países com remunerações mais baixas, apenas acima de economias como a Bulgária, Roménia, Polónia ou Croácia.

Os salários mais altos da União Europeia foram registados no Luxemburgo (83.000 euros), Dinamarca (71.600 euros) e Irlanda (61.100 euros).

Fonte: Eurostat

Deixe um comentário

PJ apanha grupo que fazia empréstimos e depois ameaçava as vítimas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens no Porto e em Matosinhos, suspeitos de pertencer a uma rede criminosa que ameaçava e extorquia dinheiro a pessoas em dificuldades financeiras.

Segundo a PJ, o grupo oferecia empréstimos particulares com juros de cerca de 10%, mas continuava a exigir pagamentos mesmo depois de as dívidas estarem saldadas. As vítimas, temendo represálias e ameaças à sua integridade física, acabavam por assinar novas confissões de dívida e manter os pagamentos.

O esquema terá funcionado durante quatro anos e rendido centenas de milhares de euros. Os detidos, com idades entre 29 e 59 anos e antecedentes criminais, são suspeitos dos crimes de extorsão agravada, usura agravada e associação criminosa.

Metade dos portugueses sente-se perdido no SNS, revela inquérito

Um inquérito nacional divulgado hoje indica que a maioria dos portugueses não sabe exatamente onde recorrer em caso de necessidade médica. Apenas 47% afirmam saber o percurso certo dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O estudo, integrado no Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde (RADIS) da Convenção Nacional da Saúde, mostra ainda que 50% dos inquiridos têm dificuldades em obter respostas ao contactar o SNS, e apenas 39% consideram fácil marcar consultas, exames ou tratamentos. Entre doentes crónicos, 30% sentem-se perdidos no sistema e 51% relatam dificuldades em obter resposta.

O relatório alerta para barreiras administrativas, comunicação pouco eficaz e falta de orientação, defendendo investimentos em literacia em saúde, apoio personalizado e simplificação de processos para melhorar a experiência dos utentes.

Mudança no IUC faz condutores pagarem duas vezes o imposto em poucos meses

Até 20 mil condutores vão ter de pagar o Imposto Único de Circulação (IUC) duas vezes num curto período. Quem liquidar o imposto em dezembro terá de voltar a pagar em fevereiro, devido às novas regras.

A partir de 2026, o IUC deixa de depender do mês de matrícula do veículo e passa a ser cobrado sempre em fevereiro. Para valores superiores a 100 euros, será possível dividir o pagamento em duas prestações.

Fonte: Jornal de Notícias

Famalicão: PSP coloca radar na N14 esta quarta e quinta-feira

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A Polícia de Segurança Pública realiza esta quarta e quinta-feira operações de controlo de velocidade em Famalicão.

Segundo a informação disponibilizada, a ação de fiscalização decorre na Avenida Santiago de Gavião, em plena N14, até às 11h00 desta quarta-feira, e esta quinta entre as 15h00 e as 17h00.

Lojas do Cidadão vão ter horário alargado e assuntos também poderão ser tratados na internet

As Lojas do Cidadão vão passar a ter horários de funcionamento mais alargados. O Governo quer assim facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e reduzir as longas filas de espera.

Além disso, vai ser criada uma nova Loja do Cidadão Virtual, que permitirá tratar de muitos assuntos online, a qualquer hora e sem sair de casa.

As primeiras lojas com o novo horário vão ser em Braga, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Aveiro, Viseu, Odivelas, Setúbal, Faro e Seixal.

Segundo o Governo, o objetivo é melhorar o atendimento, garantir que todos são atendidos sem marcação prévia e dar mais alternativas a quem precisa de tratar de documentos ou serviços do Estado.

Famalicão: Homem gravemente ferido depois de ser atropelado por carro que se destravou

Um homem ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira, depois de ser colhido por uma viatura que se destravou.

O incidente aconteceu cerca das 13h20, na Rua do Castanhal, na freguesia de Brufe, em Famalicão. A vítima é morador da zona e foi empurrado contra um muro.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses e a VMER local.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.