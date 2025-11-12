Salário médio em Portugal é o 10.º mais baixo da União Europeia

Em 2024, o salário médio anual dos trabalhadores a tempo inteiro em Portugal foi de 24.818 euros, segundo dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira. O valor está bem abaixo da média da União Europeia, que foi de 39.800 euros.

Apesar do aumento face a 2023, quando o salário médio nacional era de 23.184 euros, Portugal continua entre os países com remunerações mais baixas, apenas acima de economias como a Bulgária, Roménia, Polónia ou Croácia.

Os salários mais altos da União Europeia foram registados no Luxemburgo (83.000 euros), Dinamarca (71.600 euros) e Irlanda (61.100 euros).

Fonte: Eurostat