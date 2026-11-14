O salário bruto médio por trabalhador subiu 4,9%, para 1.696 euros, entre julho e setembro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira e noticiados pelo ECO.

O aumento, porém, não chega por inteiro ao bolso dos trabalhadores. Parte da subida foi absorvida pelo crescimento dos preços, pelo que, em termos reais, o salário médio aumentou 1,5%.

O INE detalha ainda que a remuneração regular média subiu 5,1%, para 1.434 euros, e a remuneração base 5,2%, para 1.342 euros. Nestas duas componentes, que excluem os subsídios de férias e de Natal, o ganho real foi de 1,8%.

Os números mostram que o poder de compra continua a crescer, mas a um ritmo mais modesto do que o aumento nominal sugere.