Salário médio em Portugal ultrapassa os 1 100 euros

O humorista Fernando Rocha e o músico Hélder Batista vão ser os padrinhos de mais uma iniciativa organizada pela secção desportiva e cultural dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Dias 16 e 17 de maio os “Guitas” promovem “Noites à Mesa”, onde vão servir bifanas e francesinhas acompanhadas das atuações dos padrinhos.

Fernando Rocha atua no primeiro dia do evento, dedicado à Bifana, enquanto que Hélder Batista participa no segundo dia, da Francesinha.

Os ingressos estão à venda no quartel da corporação, local onde se realiza a iniciativa. A receita angariada servirá para custear a requalificação de uma das viaturas dos bombeiros que está ao serviço da população.