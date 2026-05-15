Salário médio subiu para 1611 euros

Os salários em Portugal continuam a subir. No primeiro trimestre deste ano, a remuneração bruta mensal média por trabalhador fixou-se nos 1611 euros, o que representa um aumento de 5% em comparação com o mesmo período de 2025. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com o INE, descontando o impacto da inflação, a subida real dos salários foi de 2,7%. A remuneração regular atingiu os 1.428 euros e a remuneração base os 1.335 euros, ambas com uma subida homóloga de 5,1%.

Os dados dizem respeito a cerca de 4,8 milhões de postos de trabalho, um valor superior em 1,9% face ao ano passado. O setor da agricultura, floresta e pesca foi o que registou a maior subida salarial, seguido das empresas de alta tecnologia industrial e das empresas privadas.