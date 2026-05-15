Sociedade

Salário médio subiu para 1611 euros

Os salários em Portugal continuam a subir. No primeiro trimestre deste ano, a remuneração bruta mensal média por trabalhador fixou-se nos 1611 euros, o que representa um aumento de 5% em comparação com o mesmo período de 2025. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com o INE, descontando o impacto da inflação, a subida real dos salários foi de 2,7%. A remuneração regular atingiu os 1.428 euros e a remuneração base os 1.335 euros, ambas com uma subida homóloga de 5,1%.

Os dados dizem respeito a cerca de 4,8 milhões de postos de trabalho, um valor superior em 1,9% face ao ano passado. O setor da agricultura, floresta e pesca foi o que registou a maior subida salarial, seguido das empresas de alta tecnologia industrial e das empresas privadas.

Deixe um comentário

Jovem de 19 anos detido em Famalicão por conduzir sem carta

Um jovem de 19 anos foi detido, esta quinta-feira, dia 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por conduzir sem carta.

A detenção aconteceu durante uma fiscalização na cidade.

O jovem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem detido por conduzir depois de acidente sob efeito do álcool

Um homem de 44 anos foi detido esta quinta-feira, 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por desobediência qualificada.

A detenção aconteceu durante uma ação de policiamento preventivo. O homem estava proibido de conduzir depois de ter tido um acidente de viação enquanto conduzia sob o efeito do álcool.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, adianta a PSP em comunicado.

Preço da gasolina aumenta 4 cêntimos, gasóleo fica mais barato

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 1,5 cêntimos por litro, já a gasolina deverá aumentar 4 cêntimos.

“Vai à Vila!” reúne famílias, saúde e produtos regionais no centro de Famalicão

Durante o mês de maio, a Praça D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão, volta a receber os mercados urbanos “Vai à Vila!”, com uma programação diversificada dedicada à cultura, saúde e promoção dos produtos locais.

A iniciativa arranca já nos dias 16 e 17 de maio com o Mercado das Famílias Interculturais, um espaço de partilha de tradições, costumes e culturas das famílias imigrantes residentes no concelho. O programa inclui animação musical, atividades desportivas e atuações de vários grupos ao longo do fim de semana.

Entre os dias 18 e 20 de maio, realiza-se o Mercado da Saúde, promovido em parceria com a Escola Profissional CIOR. O evento contará com rastreios gratuitos, atividades físicas e sessões de sensibilização para a importância da saúde e do bem-estar.

Já no fim de semana de 22, 23 e 24 de maio, o “Vai à Vila!” recebe o Mercado Produto que é Nosso, dedicado à divulgação e valorização dos produtos regionais, reunindo produtores de vinho, mel, padaria, doçaria e enchidos.

Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave

Uma bebé nasceu, esta quinta-feira de manhã, dentro de uma ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave, em Famalicão.

O caso aconteceu cerca das 07h30, quando a corporação transportava uma grávida para o Hospital de Famalicão. Já na zona de Avidos, a mulher entrou em trabalho de parto e o nascimento acabou por acontecer ainda durante a viagem.

A bebé foi assistida pelas bombeiras Elisabete Rodrigues e Rita Viana, com o apoio da equipa da VMER de Famalicão.

Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital de Famalicão, encontrando-se ambas bem de saúde.

Nas redes sociais, os Bombeiros de Riba d’Ave falaram num “milagre” e elogiaram a rapidez e profissionalismo da equipa envolvida.

Famalicão: COINDU coloca cerca de 500 trabalhadores em lay-off

A COINDU, com unidade de produção em Joane, Famalicão, vai avançar com um processo de lay-off que deverá abranger 493 trabalhadores. A decisão foi comunicada aos colaboradores esta segunda-feira, 11 de maio.

A medida surge depois de, no último ano, a empresa ter avançado com dois despedimentos coletivos, numa altura em que o setor automóvel europeu atravessa várias dificuldades.

Segundo informações internas, a decisão estará relacionada com a crise automóvel na Europa, marcada por uma conjugação de fatores económicos, ambientais, regulatórios, tecnológicos e geopolíticos.

O processo de lay-off será faseado por entre todos os trabalhadores selecionados.

Recorde-se que, em 2024, a COINDU encerrou a unidade de produção de Arcos de Valdevez, uma decisão que afetou cerca de 350 trabalhadores.