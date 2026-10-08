O salário mínimo nacional vai subir para 970 euros em 2027, de acordo com o relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O valor representa um aumento de 50 euros face aos atuais 920 euros e cumpre o que está previsto no acordo de valorização salarial e crescimento económico assinado em Concertação Social.

Este será o terceiro aumento consecutivo desde 2024, ano em que o salário mínimo estava fixado nos 820 euros.

Apesar dos 970 euros previstos, as centrais sindicais defendem um aumento superior que não é apoiado pelas confederações empresariais.

O programa do Governo aponta para os 1.100 euros brutos mensais em 2029.