Salvamento: Bombeiros de Barcelos resgatam cão preso em pedras de grandes dimensões [c/vídeo]

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que esta terça-feira, dia 22 de agosto, entre as 14h30 e as 17h00, haverá um corte no abastecimento de água nas ruas Barão de Joane (zona sul) e Avenida do Brasil (ao lado da biblioteca municipal).

O corte é necessário para que os serviços operacionais possam proceder a uma intervenção na rede de abastecimento de água, junto à biblioteca municipal. A intervenção deve durar cerca de duas horas e meia.