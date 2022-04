Santo Tirso: Ana Filipa tem 16 anos e está desaparecida

Em prol da promoção da inteligência emocional nas crianças, o conservatório An-Dança desenhou, elaborou e está a implementar a disciplina de Gestão de Emoções.

Desde o passado mês de Setembro, a disciplina está a ser lecionada, integrada no curso de Iniciação de Dança, do 1º ciclo em regime supletivo no ensino básico e com uma recetividade e feedback bastante positivos por parte da comunidade escolar. Após alguns meses, podem-se já perceber algumas alterações no comportamento das crianças que frequentam a disciplina, nomeadamente ao nível das suas competências de auto-regulação emocional, nas suas atividades de vida diária.

Neste sentido, e como forma de enaltecer e continuar a desenvolver a educação dos “nossos” alunos, foi formulado o convite ao Dr. Paulo Moreira para ser embaixador do conservatório An-Dança de Vila Nova de Famalicão, repto este que foi aceite pelo próprio, facto que nos enche de orgulho e de motivação acrescida!

De forma a também assinalar este momento, no próximo dia 25 de Junho, o Dr. Paulo Moreira irá estar em Vila Nova de Famalicão, sendo esta uma oportunidade para conhecer melhor a cidade e, naturalmente, interagir pessoalmente com a equipa do conservatório An-Dança.