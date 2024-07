A chuva está de regresso à região, devendo-se manter ao longo deste sábado, no entanto, a previsão aponta para uma mudança repentina do tempo com efeitos já este domingo.

Segundo o IPMA na previsão para Vila Nova de Famalicão, espera-se uma subida da temperatura máxima para este domingo (28º c.), segunda-feira (35º c.) e terça-feira (37º c.) sendo este último o dia mais quente da semana.

A chuva está ausente das previsões até, pelo menos, dia 28.