Santo Tirso: Dupla escala muro de casa, entra pelo 2º andar, ameaça dono e foge com 15 mil euros

A Câmara Municipal da Trofa operacionalizou um conjunto de melhorias no website institucional, para alcançar a atribuição do Selo Prata de Usabilidade e Acessibilidade, uma distinção promovida pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR).

Estas medidas permitem melhorar a experiência de todos os utilizadores, com especial enfoque no compromisso com a inclusão digital e em tornar mais eficiente a utilização dos serviços públicos online por parte dos cidadãos.

Entre as várias melhorias implementadas, destaca-se a integração de um menu de acessibilidade visível, presente em todas as páginas do website, que permite aos utilizadores personalizar a sua experiência de navegação de acordo com as suas necessidades específicas. Este menu inclui seleção de idioma, perfis de acessibilidade pré-definidos (Deficiência Motora, Cego, Daltónico, Dislexia, Baixa Visão, Cognitivo e Aprendizagem, Convulsão e Epilepsia e TDAH), e uma vasta gama de funcionalidades personalizáveis.

Esta certificação reconhece o esforço da autarquia na promoção da acessibilidade digital e inclusão, assegurando que todos os cidadãos, incluindo pessoas com deficiência ou necessidades especiais, possam aceder e utilizar os serviços online de forma simples, eficaz e autónoma.