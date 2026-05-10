Santo Tirso: Homem vai para prisão depois de bater na mulher porque não gostou do jantar

Um homem foi detido por violência doméstica, depois de agredir a mulher e atacar um militar da GNR, em Santo Tirso, na última quinta-feira.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito chegou a casa alcoolizado e discutiu com a companheira por não ter gostado do jantar que esta lhe preparou. Durante a discussão, partiu vários objetos da casa e agrediu a mulher com socos e com uma trave de madeira retirada da cama.

A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda. Quando a GNR chegou ao local, o homem recusou-se a sair de casa e barricou-se na habitação. Durante a intervenção, um militar foi atingido com o mesmo barrote, sofrendo ferimentos ligeiros.

O suspeito foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva. As autoridades apreenderam ainda uma arma transformada para efetuar disparos reais.