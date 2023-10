Santo Tirso: Jovem de 17 anos em estado grave depois de ser atropelado

A Supertaça Concelhia José Cunha, da Associação de Futebol de Salão Amador de VN Famalicão, joga-se este domingo, no Pavilhão Municipal Terras de Vermoim. Trata-se da prova de abertura da época de futsal que coloca frente a frente os campeões concelhios e os vencedores das taças, quer no escalão sénior como de veteranos.

O primeiro jogo, de veteranos, está agendado para as 16 horas. O Pedome, o campeão em título e vencedor da taça tem dominado este escalão nos últimos anos e volta a defrontar o Covense, finalista vencido na taça, repetindo a final da taça concelhia da época passada. A outra final, do escalão sénior, está marcada para as 18h30. Aqui, o campeão Outeirense tem como adversário o Castelões, vencedor da final four da taça.