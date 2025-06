Santo Tirso: Motociclista de 50 anos morre em colisão com carro

Os muros da sede da CCDR NORTE, no Campo Alegre, Porto, estão a ser pintados, ao longo de 120 metros, com personagens e episódios emblemáticos da obra de Camilo Castelo Branco, num trabalho 13 de artistas da região Norte.

A iniciativa, promovida pela CCDR NORTE, insere-se nas comemorações do bicentenário do nascimento do escritor que viveu grande parte da sua vida em Seide S. Miguel, propondo uma leitura visual e coletiva de treze das obras mais marcantes de Camilo.

Sob curadoria de Frederico Draw, o mural conta com a participação de Daniel Africano, Sphiza, Mots, Daniel Eime, Ana Torrie, Godmess, Mesk, Virus, Leonor Violeta, Ana Seixas, Francis.co, Mariana Malhão e Ruído. Estes artistas exploram com liberdade criativa o universo camiliano. “Maria! Não me mates que sou Tua Mãe!”; “Anátema”; “Onde está a Felicidade”; “Amor de Perdição”; “Memórias do Cárcere”; “Coração, Cabeça e Estômago”; “Vinte Horas de Liteira”; “A queda dum Anjo”; “Maria Moisés”; “Eusébio Macário”; “A Brasileira de Prazins” e “Vulcões de Lama” serão as obras patentes no Mural.

Nascido a 16 de março de 1825, Camilo Castelo Branco deixou uma obra literária notável pela sua intensidade emocional, pela complexidade das personagens e pela crítica social incisiva.