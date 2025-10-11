Região

Santo Tirso: Mulher perde-se à saída do comboio, pede ajuda a desconhecido que a tentou violar

A Polícia Judiciária deteve um homem de 36 anos, suspeito de tentar violar uma mulher em Vilarinho, Santo Tirso.

O caso aconteceu a 18 de março. A vítima regressava a casa depois do trabalho e, por engano, não saiu na paragem certa do comboio. Acabou por sair num local que não conhecia. O homem, que seguia na mesma viagem, saiu também e ofereceu-se para ajudá-la a encontrar o caminho.

Durante o percurso, os dois conversaram, mas o suspeito acabou por agarrar a mulher e tentar agredi-la sexualmente. A vítima conseguiu fugir e apresentou queixa à polícia.

Após a investigação, o homem foi identificado e detido. Já tinha cumprido pena de prisão por outros crimes. O tribunal decidiu que ficará obrigado a apresentar-se regularmente às autoridades e está proibido de contactar a vítima.

Deixe um comentário

Hoje é dia de reflexão: Propaganda proibida e momento para ponderar o voto

Este sábado, 11 de outubro de 2025, é dia de reflexão em todo o país, véspera das eleições autárquicas. É o momento destinado a que os eleitores possam pensar calmamente no seu voto, sem a pressão da campanha eleitoral.

Neste dia, toda a propaganda política é proibida. Comícios, declarações públicas, publicações nas redes sociais ou qualquer apelo ao voto não são permitidos. Também os candidatos e partidos devem abster-se de comentários ou iniciativas públicas que possam influenciar a escolha dos eleitores.

As assembleias de voto estarão abertas amanhã, domingo, entre as 8h00 e as 19h00, em todo o território nacional. As câmaras municipais podem ajudar no transporte de eleitores às urnas, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de deslocação, mas qualquer apelo direto ao voto é expressamente proibido.

Gasóleo fica mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para ficar mais barato 1 cêntimo por litro. Já no caso da gasolina, espera-se que mantenha o valor da última semana.

GNR encontra 1 500 artigos falsificados em armazéns da região

A GNR apreendeu cerca de 1.500 artigos falsificados, entre roupa e calçado, numa operação realizada no distrito de Braga. Três pessoas, com idades entre os 38 e os 52 anos, foram constituídas arguidas por contrafação.

A operação, chamada “Malha”, resultou de uma investigação de cerca de um ano e meio do DIAP de Braga. Segundo a GNR, o grupo produzia e vendia artigos têxteis falsificados em Portugal e Espanha.

Durante a ação, foram feitas várias buscas em casas, veículos e armazéns, onde foram apreendidos materiais de embalamento, etiquetas, máquinas, telemóveis e uma viatura.

No total, participaram 35 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR, com o apoio de equipas de perícia digital e cães treinados.

Autocarro em chamas no centro da cidade da Trofa

Na tarde desta terça-feira, um autocarro que circulava pelo centro da cidade da Trofa acabou por incendiar-se nas proximidades da Câmara Municipal, na Avenida de Mosteirô.

O alerta foi dado por volta das 17h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários da Trofa que extinguiram o incêndio com o auxílio de duas viaturas.

Não há registo de feridos.

Detidos a conduzir sob o efeito do álcool

Durante o passado fim de semana, nas cidade de Famalicão, Guimarães e Barcelos foram detidos quatro cidadãos, com idades compreendidas entre os 26 e 55 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetidos ao teste, acusaram uma TAS entre 1,16 e 1,77 g/l no sangue.

Foram notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.

Jesuítas de Sto Tirso, Tíbias de Braga e Tortas de Guimarães na lista dos “Piores Doces de Portugal”

O famoso guia gastronómico internacional TasteAtlas divulgou recentemente a lista dos piores doces portugueses, e três especialidades do Norte estão entre os menos apreciados. Segundo o ranking, o jesuíta de Santo Tirso, a tíbia de Braga e as tortas de Guimarães figuram entre os doces tradicionais que menos conquistaram o paladar dos utilizadores da plataforma.

O jesuíta, de Santo Tirso, é um dos ícones da doçaria conventual portuguesa, feito com camadas de massa folhada e um glacê de açúcar no topo. Já a tíbia de Braga é um pastel em forma de meia-lua, recheado com creme de pasteleiro, que há décadas faz parte das vitrines das pastelarias bracarenses. Por fim, as tortas de Guimarães, com recheio de chila e amêndoa envolto em massa fina, são outro símbolo da doçaria minhota, com origem conventual e longa tradição.

Apesar de estarem entre os “piores” segundo as avaliações recolhidas pelo TasteAtlas, estes doces continuam a ser muito procurados e a fazer parte da identidade gastronómica das suas regiões. Afinal, nem todos os paladares são iguais, e no Norte há quem garanta que estes três clássicos continuam a ser… de comer e chorar por mais.