Santo Tirso: Mulher perde-se à saída do comboio, pede ajuda a desconhecido que a tentou violar

A Polícia Judiciária deteve um homem de 36 anos, suspeito de tentar violar uma mulher em Vilarinho, Santo Tirso.

O caso aconteceu a 18 de março. A vítima regressava a casa depois do trabalho e, por engano, não saiu na paragem certa do comboio. Acabou por sair num local que não conhecia. O homem, que seguia na mesma viagem, saiu também e ofereceu-se para ajudá-la a encontrar o caminho.

Durante o percurso, os dois conversaram, mas o suspeito acabou por agarrar a mulher e tentar agredi-la sexualmente. A vítima conseguiu fugir e apresentou queixa à polícia.

Após a investigação, o homem foi identificado e detido. Já tinha cumprido pena de prisão por outros crimes. O tribunal decidiu que ficará obrigado a apresentar-se regularmente às autoridades e está proibido de contactar a vítima.