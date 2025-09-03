Santo Tirso: Torneio de homenagem a jovem que se dedicou ao ténis

A ARS – Associação Recreativa de Sequeirô e a ARTE – Além Rio Ténis Escola promovem o Troféu Francisco Costa, nos dias 13 e 14 de setembro. Esta iniciativa, de homenagem ao malogrado tenista, falecido a 2024, tem o apoio da sua família e terá lugar no Parque Sara Moreira, em Santo Tirso.

Para além da homenagem, o troféu tem um caráter solidário para apoiar a associação Dar Asas à Vida, instituição dedicada a transformar a vida de crianças e jovens em risco.

A prova conta com várias tenistas de renome nacional e a cerimónia de entrega de prémios terá a presença de João Sousa, o português mais titulado de sempre.

Francisco Costa, falecido aos 24 anos num trágico acidente no Porto, foi fundador da ARTE e sempre manifestou uma grande dedicação ao ténis, dentro e fora do court.