Santo Tirso: Torneio de homenagem a jovem que se dedicou ao ténis

A ARS – Associação Recreativa de Sequeirô e a ARTE – Além Rio Ténis Escola promovem o Troféu Francisco Costa, nos dias 13 e 14 de setembro. Esta iniciativa, de homenagem ao malogrado tenista, falecido a 2024, tem o apoio da sua família e terá lugar no Parque Sara Moreira, em Santo Tirso.

Para além da homenagem, o troféu tem um caráter solidário para apoiar a associação Dar Asas à Vida, instituição dedicada a transformar a vida de crianças e jovens em risco.

A prova conta com várias tenistas de renome nacional e a cerimónia de entrega de prémios terá a presença de João Sousa, o português mais titulado de sempre.

Francisco Costa, falecido aos 24 anos num trágico acidente no Porto, foi fundador da ARTE e sempre manifestou uma grande dedicação ao ténis, dentro e fora do court.

FC Famalicão solidário com jovem que precisa de ajuda para tratamentos

O FC Famalicão recebeu, esta quarta-feira, a Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) para dar mais visibilidade ao Pipinho. O jovem Filipe Ferreira, de 18 anos, sofre de uma doença rara que o impossibilita de andar, ver e falar e foi recebido no Centro de Treinos.

A associação de Vila do Conde, para além da prática desportiva, cuida, também, de auxiliar quem precisa. Neste sentido, e a seu pedido, foi recebida “carinhosamente” no Centro de Treinos do Futebol Clube de Famalicão “que abriu as portas para acolher o nosso Pipinho, o Filipe Ferreira”.

A associação regista a “generosidade clube” que ofereceu uma camisola autografada por todo o plantel “que será sorteada em prol da continuação dos tratamentos do nosso guerreiro. Um agradecimento muito especial ao presidente da SAD, Miguel Ribeiro, que, após o nosso pedido, prontificou-se de imediato a ajudar.
Gestos como este mostram que o futebol é muito mais do que um jogo: é união, solidariedade e esperança”, enaltece a associação que descreve que o Pipinho saiu de Famalicão “com um sorriso maior que o mundo e isso não tem preço”

A ADAFSU, em mais uma iniciativa de angariação de fundos, promove, no próximo domingo, 7 de setembro, o torneio solidário de futsal “Juntos pelo Pipinho”, que terá lugar no Pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, Vila do Conde.

Famalicão: Ana Azevedo “dá” Supertaça ao Nun’ Álvares

O Nun’Álvares conquistou, ao final da tarde desta quarta-feira, a Supertaça feminina de futsal. A vitória, 3-2, sobre o Benfica foi conseguida aos 59 segundos do final do prolongamento, com o golo da famalicense Ana Azevedo.

Pela primeira vez na sua história, a equipa de Fafe, que na época passada se sagrou campeã nacional, consegue a Supertaça.

Ana Azevedo, que escreveu grande parte da sua história no futsal nacional no extinto FC Vermoim, é a capitã da equipa e é, também, a jogadora mais internacional de sempre.

Famalicão: Última etapa do Grande Prémio JN afeta circulação automóvel na cidade

No próximo domingo realiza-se a última etapa do Grande Prémio de Ciclismo do JN, jornada velocipédica que vai afetar a circulação automóvel na cidade. Neste dia, é proibido o estacionamento na Rua do Eixo Atlântico, artéria que está reservada para os autocarros das equipas.

A partir das 20 horas de sábado e até às 19 horas de domingo não será possível circular na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, local de partida e chegada da última etapa.

A partida acontece às 11 horas, sendo que a chegada dos primeiros ciclistas, ao mesmo local, está prevista para depois das 14 horas, depois dos ciclistas percorrerem 147,5km.

Deputados do PS preocupados com crise têxtil no Vale do Ave que pode afetar centenas de trabalhadores

Os deputados socialistas eleitos por Braga manifestaram, esta terça-feira, a sua preocupação com a crise que afeta o setor têxtil no Vale do Ave. A posição surge após as notícias e anúncios de despedimentos em empresas da região, com impacto em concelhos como Guimarães, Vizela, Famalicão e Santo Tirso.

Em comunicado enviado à redação, os deputados socialistas na Assembleia da República entendem «ser urgente» que o Governo avance «com medidas concretas para proteger os trabalhadores e apoiar as empresas, evitando que esta crise tenha efeitos irreversíveis na região».

O grupo parlamentar questionou o Governo sobre os apoios imediatos aos trabalhadores afetados, os instrumentos específicos de apoio às empresas da região e as medidas estruturais necessárias para reforçar a modernização e a resiliência do setor têxtil

Famalicão: Oliver Tan chamado aos Estados Unidos

O extremo da equipa sub-19 do FC Famalicão é um dos eleitos da seleção sub-17 dos Estados Unidos da América para um estágio de preparação para o Campeonato do Mundo do escalão, que irá decorrer em novembro.

Oliver Tan integra a convocatória da seleção americana para os particulares com os Países Baixos, agendados para sexta e segunda-feira.

Famalicão: Inês Silva renova título nacional de xadrez rápido

A famalicense, mestre FIDE, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título nacional de Xadrez Rápido. A revalidação aconteceu no domingo, nas instalações da Fábrica Vasco da Gama, em Matosinhos.

Representando o Clube de Xadrez A2Didáxis, Inês Silva somou 5,5 pontos em 6 rondas, com apenas um empate frente à sua irmã e também Mestre FIDE, Mariana Silva (Vitória SC), que fechou o pódio em terceiro lugar com 4,5 pontos. O segundo lugar foi alcançado por Veronika Ryabukhina (GX Alekhine), com 5 pontos, apenas superada pela campeã numa partida decisiva da terceira ronda.

Com este título, Inês Silva tornou-se a primeira xadrezista a alcançar dois títulos consecutivos nesta vertente.

O Nacional Feminino de Rápidas contou com 22 jogadoras e foi a primeira das nove provas que, em Matosinhos – Cidade Europeia do Desporto –, vão atribuir títulos nacionais: dois femininos, seis de amadores e um absoluto.

Na tarde do mesmo dia disputou-se o Nacional Feminino Semirrápidas, no qual Inês terminou em quarto lugar ex-aequo, a apenas um ponto do trio da frente. O título foi conquistado por Marta Almeida (CX Colégio Português), seguida por Sara Soares (Vitória SC) e Camila Avelino (ADRC Mata do Benfica).