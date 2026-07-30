O Santuário da Beata Alexandrina, em Balasar, vai ser inaugurado a 11 de outubro. Foi construído a poucos metros da casa onde viveu, para honrar a sua memória e receber os muitos peregrinos que todos os anos rumam a Balasar, oriundos de vários pontos do país, especialmente dos concelhos circundantes.

Segundo O Minho, estarão presentes na inauguração o arcebispo de Braga, José Cordeiro; os bispos da Conferência Episcopal e o núncio apostólico em Portugal, Andrés Carrascosa Coso.

Recorde-se que a Beata Alexandrina nasceu a 30 de março, de 1904, numa casa hoje transformada em um museu, que pode ser visitada. Devota da Igreja, Alexandrina de Balasar foi muito visitada mesmo em vida. A sua beatificação ocorreu a 25 de abril de 2004.