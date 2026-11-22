O C.C.D. São Cláudio divulgou um comunicado nas redes sociais sobre o encontro com o AD Tarrio, interrompido no sábado, com o marcador em 1-1, na sequência de uma invasão de campo e de agressões. O jogo, da 6.ª jornada da AFAST (Associação de Futebol de Santo Tirso), realizou-se no complexo desportivo do clube.

Na nota, a direção manifesta “profunda indignação e preocupação” com o sucedido e refere decisões de arbitragem que considera “questionáveis”, bem como situações de agressividade física e episódios de violência “absolutamente lamentáveis”, que culminaram numa confusão generalizada dentro do terreno de jogo.

O clube destaca como “particularmente grave” a agressividade demonstrada ao longo da partida e a violência física sofrida por um dos seus atletas, e lamenta que o encontro tenha sido interrompido por uma invasão de campo, que, sublinha, “em nada dignifica o desporto”.

O São Cláudio garante que não procura esconder a gravidade do que aconteceu, mas exige que os factos sejam analisados e as responsabilidades apuradas “com rigor e imparcialidade”.O C.S.C.D. São Cláudio, clube do concelho de Vila Nova de Famalicão, divulgou um comunicado nas redes sociais sobre o encontro com o AD Tarrio, interrompido no sábado, com o marcador em 1-1, na sequência de uma invasão de campo e de agressões.

Na nota, a direção manifesta “profunda indignação e preocupação” com o sucedido e refere decisões de arbitragem que considera “questionáveis”, bem como situações de agressividade física e episódios de violência “absolutamente lamentáveis”, que culminaram numa confusão generalizada dentro do terreno de jogo.

O clube famalicense destaca como “particularmente grave” a agressividade demonstrada ao longo da partida e a violência física sofrida por um dos seus atletas, e lamenta que o encontro tenha sido interrompido por uma invasão de campo, que, sublinha, “em nada dignifica o desporto”.

O São Cláudio garante que não procura esconder a gravidade do que aconteceu, mas exige que os factos sejam analisados e as responsabilidades apuradas “com rigor e imparcialidade”.

A direção anuncia ainda que vai reforçar as medidas de segurança no complexo desportivo, para evitar que situações idênticas se repitam e garantir a segurança de todos os intervenientes.

O comunicado termina com a defesa do respeito, do fair-play e da integridade física dos atletas.

Até ao momento, o AD Tarrio não se pronunciou publicamente sobre o caso.