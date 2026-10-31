A 10.ª edição da São Silvestre de Famalicão já conta com 3 mil pessoas inscritas. A organização espera voltar a bater recordes de participação numa das maiores provas desportivas do concelho, que este ano assinala uma década de existência.

Quem ainda não garantiu lugar deve apressar-se, uma vez que os preços das inscrições aumentam já este domingo, dia 1 de novembro. Na corrida de 10 quilómetros, o valor passa dos atuais 12 euros para 15 euros. A partir de 1 de dezembro, a inscrição sobe novamente, para 17,50 euros.

A prova está marcada para 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. O programa inclui a corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de quatro quilómetros, ambas com início à mesma hora.

A caminhada mantém o preço de inscrição nos sete euros e está aberta a participantes de todas as idades.

As inscrições podem ser feitas online, através do site oficial da prova, nos ginásios Fitness UP e no Eugénios Health & SPA Club.

Organizada pela EUGÉNIOS HC e pela Junta de Núcleo do CNE Famalicão, com o apoio da Câmara Municipal e da Associação de Atletismo de Braga, a São Silvestre de Famalicão é atualmente apontada como a terceira mais participada do país.