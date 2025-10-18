Concelho

São Silvestre de Famalicão já tem inscrições abertas e está marcada para 23 de dezembro

Já estão abertas as inscrições para a São Silvestre de Famalicão 2025, a terceira mais participada do país. A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal.

O evento inclui uma corrida de dez quilómetros e uma caminhada com quatro.

O limite é de 5 mil participantes, e as inscrições já podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club. Os preços variam entre 12 e 17,50 euros para a corrida, consoante a data, e 6 euros para a caminhada até 10 de dezembro.

A organização é da Eugénios HC com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Tempo vira este domingo: Chuva regressa e temperatura desce quase 10 graus

Depois de vários dias de sol e calor fora de época, o tempo vai mudar já este domingo. A chuva regressa à região e as temperaturas vão cair quase 10 graus.

Este sábado ainda se mantém o céu nublado por nuvens altas e máximas a rondar os 28 graus, mas a partir de domingo a situação muda: são esperados aguaceiros intensos e vento moderado de sul, com as temperaturas a descerem para máximas de 19 graus.

A instabilidade vai continuar durante a próxima semana, com chuva diária até sexta-feira, e valores entre os 10 e os 20 graus. Só a partir de segunda-feira, dia 27, o tempo deverá melhorar, com céu pouco nublado e uma ligeira subida das temperaturas.

Gustavo Sá é o Melhor Jovem de agosto/setembro da Primeira Liga

O médio do Famalicão, Gustavo Sá, foi escolhido como Melhor Jovem de agosto e setembro da Primeira Liga, pelo Sindicato dos Jogadores.

Nas sete primeiras jornadas do campeonato, o jogador foi titular em todos os jogos e marcou dois golos: um na vitória por 3-0 frente ao Santa Clara e outro na derrota por 2-1 contra o Sporting.

Gustavo Sá recebeu 18,42% dos votos, ficando à frente de Rodrigo Pinheiro, também do Famalicão (13,02%), e de Pablo Felipe, do Gil Vicente (11,28%).

A escolha é feita com base nas notas dos jornais desportivos, na votação de uma comissão técnica e no voto online dos adeptos.

Famalicão: Aparatosa colisão faz três feridos em Gavião

Três pessoas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na N14, em Gavião, Famalicão.

Para o socorro das vítimas foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

Os feridos foram encaminhados para o hospital de Famalicão, com ferimentos ligeiros.

Famalicão: Feira de Outono no Centro Social e Paroquial de Requião

O Centro Social e Paroquial de Requião organiza uma Feira de Outono no dia 24 de outubro, sexta-feira, na creche do Centro Social.

A doar ou a comprar, todos podem participar com produtos hortícolas, compotas, marmelada, mel, bolos, bolachas, ovos, frutos secos, fruta, ervas aromáticas, abóboras, vasos, flores, produtos de fumeiros, etc.

A organização pede que os produtos não perecíveis sejam entregues entre 20 e 23 de outubro.

Famalicão: Cabeça de lista do PS à Assembleia Municipal renuncia ao cargo

Segundo informações recolhidas pela CIDADE HOJE, a candidata do Partido Socialista à Assembleia Municipal, Helena Freitas, renuncia ao cargo para o qual foi eleita no passado domingo.

Helena Freitas, docente universitária, ex-deputada à Assembleia da República e coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, com estatuto equivalente a subsecretária de Estado, não estará, por isso, no dia da tomada de posse da Assembleia Municipal. A sessão está marcada para 26 de outubro, no grande auditório da Casa das Artes, a partir das 16h30, presidida por João Nascimento.

Seguindo a ordem da lista do PS ao órgão deliberativo, Jorge Costa será o primeiro a assumir. Recorde-se que o socialista foi o cabeça de lista em 2021 e líder da bancada durante o último mandato.

Recorde-se que nas Autárquicas de domingo passado, a lista de João Nascimento (PSD/CDS) foi eleita com 46,50%, com o PS em segundo lugar, com (32,57%); Chega teve 10,53 e aumentou o grupo parlamentar de 1 para 4. A CDU manteve Tânia Silva e a Iniciativa Liberal conseguiu o seu primeiro eleito, Miguel Fidalgo.

Para a Câmara Municipal, a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão – PSD/CDS-PP também venceu. A lista liderada por Mário Passos conquistou 49,64 % dos votos, equivalente a 41.488 boletins, mais 1345 votos face às eleições de 2021. Estes números traduzem-se em seis eleitos que vão tomar posse – Mário Passos, Hélder Pereira (CDS), Susana Pereira, Augusto Lima, Pedro Oliveira e Vânia Marçal.

O PS foi a segunda força política, com 33,45% (27.960 dos votos) e quatro vereadores, o mesmo número de há quatro anos – Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Sá Machado e Marco Lopes Silva.

O Chega elege pela primeira vez para a Câmara e coloca Pedro Alves na oposição, com os 7.184 votos (8,60%).

Famalicão: Camião carregado de lenha despista-se na A3 e condiciona o trânsito

Um camião carregado de lenha despistou-se, na tarde desta sexta-feira, na A3 em Famalicão, no sentido Braga – Porto e o trânsito está agora condicionado nos dois sentidos.

A lenha acabou por espalhar-se por várias faixas de rodagem e provocar o embate de um veículo ligeiro. Com a chegada dos Bombeiros Voluntários Famalicenses ao local, o condutor da viatura recusou ser transportado para o hospital.

O alerta foi dado por volta das 16h00 e para o incidente deslocaram-se também os Bombeiros Sapadores de Braga e a brigada de trânsito da GNR.

Decorrem agora os trabalhos de limpeza das vias e a circulação encontra-se condicionada nos dois sentidos.

