São Silvestre de Famalicão já tem inscrições abertas e está marcada para 23 de dezembro

Já estão abertas as inscrições para a São Silvestre de Famalicão 2025, a terceira mais participada do país. A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal.

O evento inclui uma corrida de dez quilómetros e uma caminhada com quatro.

O limite é de 5 mil participantes, e as inscrições já podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club. Os preços variam entre 12 e 17,50 euros para a corrida, consoante a data, e 6 euros para a caminhada até 10 de dezembro.

A organização é da Eugénios HC com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.