Sara Correia atua esta tarde na Praça D.Maria II (16h15 | Entrada Livre)

Ficou em liberdade a mãe e o padrasto da criança que, esta semana, foi encontrada num anexo na freguesia de Ruivães, em Famalicão, depois de ter desaparecido há mais de um mês da instituição onde vivia, em Vila do Conde.

O casal foi ouvido este sábado em primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Apesar de terem saído em liberdade, como medida de coação os dois adultos terão de se apresentar frequentemente às autoridades e não poderão manter contacto com a menor.

Recorde-se que o casal, agora indiciado de sequestro agravado, foi detido esta quinta-feira depois de ter dado uma entrevista à TVI onde afirmou desconhecer o paradeiro da menor de 15 anos. A criança viria a ser localizada pela Polícia Judiciária, num anexo na freguesia de Ruivães.