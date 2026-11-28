O feriado de 1 de dezembro vai ficar entre dois dias de greve. A Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap) convocou paralisações para segunda-feira, 30 de novembro, e quarta-feira, 2 de dezembro. Para muitas famílias, isto pode significar três dias seguidos sem aulas, entre terça-feira de feriado e as duas greves à volta.

As escolas são um dos setores mais expostos. A falta de pessoal não docente pode impedir a abertura de alguns estabelecimentos, mesmo que os professores compareçam.

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Onde o risco é maior

Os diretores escolares não excluem encerramentos. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), diz que o impacto deve vir sobretudo dos funcionários e não tanto dos professores. Os jardins de infância e as escolas do 1.º ciclo são os casos mais sensíveis, porque já trabalham com equipas reduzidas: “faltando um ou dois, a escola não pode abrir, está encerrada”.

Confirmar de manhã, nos dois dias

Como a adesão só se conhece no próprio dia, o presidente da ANDAEP aconselha os pais a ligar para a escola de manhã, antes de saírem de casa, para saber se vai funcionar. O conselho vale tanto para segunda como para quarta-feira.

Um mês marcado por paralisações

Estas greves fecham um novembro agitado nas escolas. A 20 de novembro, a greve nacional da Administração Pública convocada pela Frente Comum afetou estabelecimentos de todo o país. A 24, foi a vez do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP).

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