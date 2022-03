Segunda loja da Mercadona em Guimarães cria 65 postos de trabalho

A Câmara Municipal inicia, ao final da manhã desta quinta-feira, no Centro de Desenvolvimento Têxtil da TMG, em Vale S. Cosme, o roteiro Famalicão Created IN que visa mostrar a inovação do tecido empresarial famalicense.

O Grupo TMG tem estado comprometido com os desafios de desenvolvimento sustentável e da inovação estratégica, promovendo na sua prática de gestão os princípios da United Nations Global Compact (UNGC) e os objetivos da Agenda 2030, mantendo como premissa indispensável uma relação de responsabilidade ética entre o grupo, as pessoas, a comunidade e o ambiente. É este exemplo que o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, quer conhecer no arranque do roteiro Famalicão Created IN.

Com uma posição de grande relevo no mercado mundial do têxtil e do automóvel, o Grupo TMG é uma das marcas mais reconhecidas em Portugal e no mundo, exportando para mais de 40 mercados. Para além da indústria têxtil e automóvel, diversificou os negócios nas áreas do retalho têxtil, da operação privada de helicópteros, da produção de vinhos e da produção de energia hídrica e de cogeração.