Segurança do Hospital de Sto Tirso agredido por grupo de 20 homens que exigia atendimento imediato de indivíduo alcoolizado

Na noite de domingo, a urgência do Hospital de Santo Tirso foi palco de momentos de grande tensão quando um grupo de homens entrou à força no serviço e agrediu um segurança. O objetivo era garantir atendimento imediato para um indivíduo que se encontrava alcoolizado, noticiou o Jornal de Notícias.

Uma testemunha relatou ao JN que contou “seis carros” a chegar ao hospital, dos quais saíram vários homens que avançaram diretamente para a porta do serviço de urgência. Já passava das 21h30 quando o grupo, estimado em cerca de 20 pessoas, começou a provocar distúrbios ao ser informado de que teria de respeitar os procedimentos normais de registo e ordem de espera.

Perante a recusa em cumprir as regras, os indivíduos começaram a bater nos vidros e a ameaçar o segurança. Alguns funcionários, temendo serem agredidos, decidiram isolar-se em gabinetes e casas de banho. O segurança acabou por ser atingido na cabeça e desmaiou, tendo recebido assistência no próprio hospital.

Depois da agressão, o grupo abandonou o local.

As autoridades foram chamadas e estão a apurar o que aconteceu.

O Ave é um dos motores industriais mais importantes de Portugal

O Ave é, há décadas, «um dos mais importantes sistemas produtivos da Península Ibérica, «com uma capacidade excecional de exportação, inovação incremental, flexibilidade e adaptação às transformações económicas globais». A garantia e reconhecimento foram dados, na passada sexta-feira, em Famalicão, pelo presidente da CCDR Norte no âmbito da iniciativa “Ouvir o Território, Construir o Futuro”. António Cunha reconheceu, também, que a região é o coração industrial da Região Norte. Aqui se concentra uma parte substancial da nossa força produtiva, da nossa capacidade de exportar e da nossa ambição coletiva de modernização económica».

No decurso da iniciativa, um conjunto de reuniões semestrais com as oito Entidades Intermunicipais da Região Norte, a CCDR Norte apresentou os resultados dos programas de investimento na sub-região, que somam 1,1 mil milhões de euros.

No âmbito do Portugal 2030, destacam-se investimentos para a modernização produtiva e digitalização das PME; reforço da eficiência energética e da transição verde; melhoria das infraestruturas educativas e dos centros de formação, bem como a promoção da mobilidade sustentável e da regeneração urbana. Já no PRR, realce para iniciativas orientadas para a descarbonização industrial, para a qualificação e formação avançada, para o aumento da oferta de habitação acessível para trabalhadores e para a transformação digital dos serviços públicos. No PEPAC 2023-2027, evidenciam-se o apoio à modernização das pequenas produções agrícolas, a valorização das fileiras agroalimentares complementares e o reforço da sustentabilidade dos territórios rurais.

Os investimentos que temos em curso representam um conjunto notável de oportunidades com enorme capacidade de transformação. Mas, perante as metas ambiciosas do Portugal 2030 e do PRR até 2026, é decisivo acelerarmos ainda mais o ritmo de execução.

Entre as operações com maior custo elegível atualmente em execução, destacam-se investimentos de grande escala nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Fafe, distribuídos pelas áreas do desenvolvimento urbano e da competitividade empresarial. Na área do crescimento e competitividade das PME, em Vila Nova de Famalicão destaca-se a operação da Lourofood, Lda., que envolve a robotização e modernização dos sistemas de gestão da produção, o aumento da área de implantação, da capacidade produtiva e de armazenagem, bem como a instalação de energia fotovoltaica com baterias. O projeto representa um investimento elegível de 13,35 milhões de euros, apoiado em 4,67 milhões de euros.

«Os investimentos que temos em curso representam um conjunto notável de oportunidades com enorme capacidade de transformação. Mas, perante as metas ambiciosas do Portugal 2030 e do PRR até 2026, é decisivo acelerarmos ainda mais o ritmo de execução. Este é o momento de unirmos esforços, de reforçarmos a determinação e de garantirmos que cada projeto se concretiza em tempo útil, para que o território beneficie plenamente deste ciclo único de investimento», António Cunha que reforçou o compromisso de continuar o diálogo próximo com os territórios, preparando, em conjunto com os autarcas e outros atores regionais, o quadro de programação pós-2027.

O líder da CCDR Norte destacou que os principais clusters do Ave enfrentam uma transição profunda, pressionados por concorrência global de baixo custo, exigências ambientais cada vez mais rigorosas, automatização crescente, novos padrões de consumo e de moda e digitalização acelerada de processos produtivos. Por isso, avisou, que o que está em causa é produzir melhor. «Subir na cadeia de valor significa apostar em design e moda, materiais avançados e circularidade, automação e digitalização, incluindo inteligência artificial. O Ave está preparado para liderar uma nova geração de indústrias: mais verdes, mais inteligentes e mais criativas».

Mário Passos, presidente da CIM do Ave, mostrou-se satisfeito com a reunião e sublinhou que o Ave está plenamente empenhado em construir uma visão comum para o próximo ciclo de programação, assente na qualificação, na tecnologia e na sustentabilidade, garantindo que o território continue a contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento do Norte e do país.

Barcelos: Homem de 40 anos arguido por transportar roupa contrafeita

Um homem de 40 anos foi constituído arguido por contrafação no dia 27 de novembro, na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Barcelos da GNR.

Durante a operação, os militares detetaram que o suspeito transportava 360 peças de vestuário contrafeito no interior do veículo, todas ostentando logótipos de marcas conceituadas. O material apreendido foi imediatamente retirado de circulação pelas autoridades.

Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos, que dará seguimento ao processo.

“Uma Aventura na Trofa” procura pequenos escritores

A Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a Rede de Bibliotecas da Trofa, tem abertas candidaturas para o concurso “Uma Aventura na Trofa”. Um projeto de escrita criativa destinado aos alunos do 3.º ao 6.º ano de escolaridade dos dois Agrupamentos de Escolas do Concelho da Trofa.

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de dezembro, data em que devem ser entregues. Sempre nas bibliotecas das escolas, ao cuidado dos professores bibliotecários. Em suporte de papel, dentro de envelope fechado, com indicação do nome da Iniciativa “Uma Aventura na Trofa” e com inscrição do pseudónimo no exterior do envelope. Juntamente com os trabalhos, no interior do envelope, é obrigatória a entrega da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, com a indicação do pseudónimo.

Tal como em edições anteriores, haverá prémios para as 3 melhores aventuras em cada categoria/ano de escolaridade. Para além de livros, os vencedores receberão um tablet (1.º lugar), uma coluna portátil (2.º lugar) e uns auscultadores (3.º lugar).

Os alunos interessados podem encontrar as normas e a Ficha de Inscrição nos sites das bibliotecas escolares do concelho da Trofa e no site da Rede de Bibliotecas da Trofa.

 

Paulo Martins e Vera Esperança vencem concurso Lusófono da Trofa

O Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Matilde Rosa Araújo 2025, integrado nas comemorações do 27.º aniversário do município, teve como vencedores Paulo Martins e Vera Esperança.

O anúncio dos vencedores foi feito no dia 23 de novembro. Paulo Martins recebeu o Prémio Matilde Rosa Araújo de Melhor Conto, pela obra “O Lobo Comilão”, e Vera Esperança com o Prémio de Melhor Ilustração, ambos no valor de 2500 euros.

O concurso, que tem o apoio Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., tem por objetivo fomentar a escrita criativa, valorizar a expressão literária, incentivar hábitos de leitura e escrita, promover os autores de língua oficial portuguesa e a ilustração na literatura infantil.

Natural de Condeixa-a-Nova, Paulo Martins é engenheiro de software e investigador na Universidade de Coimbra. Escreveu a história especialmente para a filha.

Vera Alberto Esperança tem 21 anos, estuda e vive na Holanda. Venceu com duas ilustrações do excerto da obra de Matilde Rosa Araújo “Cavalinho, Cavalinho”.

Em paralelo, o Júri decidiu atribuir duas Menções Honrosas a Ana Rita Felizardo, de Leiria, que participou com o conto “O Caranguejo que Queria Brincar” e a Sara Santos Baptista, subordinada a um excerto da obra de Matilde Rosa Araújo “O Capuchinho Cinzento”.

A edição deste ano contou com a participação de 462 contos e 35 ilustrações.

Divertimentos de Natal animam a Trofa

Trofa já está imbuída do espírito natalício. De 1 a 31 de dezembro, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro transformam-se num verdadeiro cenário natalício, com a casa do Pai Natal, a feira do livro, pista de gelo, árvore de Natal, mini roda, carrossel francês e outros divertimentos.

A par destas atrações, estará a praça da alimentação que reunirá várias propostas de street food; serão instaladas bancas de artesanato e produtores locais.

O presépio e o comboio de Natal, que percorre o espaço com encanto, completam este conjunto de experiências que fazem da Aldeia Natal um lugar mágico.

Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal da Trofa, destaca que «a Aldeia de Natal é, para nós, um momento especial de celebração e união. Queremos que cada família, cada criança e cada visitante sinta o espírito natalício num ambiente seguro, acolhedor e cheio de vida. Este evento valoriza as nossas tradições, os nossos produtores e o envolvimento de toda a comunidade trofense. Convidamos todos a viver este Natal connosco e a criar memórias que perdurem para sempre».

O mercadinho de Natal (de 1 a 24 de dezembro), às sextas-feiras e no dia 23 de dezembro funciona entre as 20h e as 24h, enquanto aos sábados abre das 15h às 24h. Aos domingos está disponível das 15h às 20h, e no dia 24 de dezembro recebe o público entre as 10h e as 18h.

O Pai Natal estará presente de 1 a 23 de dezembro, às sextas e sábados, entre as 21h e as 23h. Aos domingos, o horário é das 16h às 19h, sendo que no dia 23 de dezembro o Pai Natal volta a marcar presença das 21h às 23h.

Os equipamentos de diversão, disponíveis de 1 a 31 de dezembro, funcionam de segunda a quinta-feira em três períodos: das 09h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 21h às 23h. Às sextas-feiras funcionam das 09h30 às 12h, das 14h às 17h e prolongam-se das 21h às 24h. Aos sábados estão abertos das 14h às 24h, com uma pausa das 19h às 20h, enquanto aos domingos recebem visitantes entre as 10h e as 20h, interrompendo apenas das 12h às 13h. No dia 24 de dezembro funcionam das 10h às 18h e, no dia 25, das 14h às 19h.

Com o objetivo de chegar a todas as idades, a autarquia preparou ainda um programa repleto de música, performances e o habitual Pai Natal sobre Rodas, que levará o espírito natalício a todas as freguesias do concelho.

 

Trofa renova distinção de Autarquia + Familiarmente Responsável

Desde 2021 que o município da Trofa é uma Autarquia + Familiarmente Responsável, distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A bandeira foi entregue esta quarta-feira, 19 de novembro, numa cerimónia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

A Autarquia da Trofa voltou a receber a distinção após avaliação dos seus projetos sociais, como o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre, e participação social.

Recorde-se que o OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral. É o único Observatório que avalia políticas locais com esta abrangência: cobertura territorial e áreas avaliadas.