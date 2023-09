Segurança em primeiro lugar: Bombeiros de Famalicão adquirem equipamento “Emergency Plug”

São já mais de 1500 os inscritos na 9.ª edição da Meia e Mini Maratona de Famalicão, prova promovida pelo município de Vila Nova de Famalicão, com organização técnica da Runporto, e que se realiza a 15 de outubro, com partida marcada para as 09h30 na Avenida do Brasil.

A corrida de 21km cruza-se com alguns dos mais belos e emblemáticas espaços da cidade de Vila Nova de Famalicão, com boa parte do circuito desenhado no perímetro urbano, seguindo depois a corrida pelas estradas nacionais 206 (Famalicão-Guimarães) e 309 (Vale S.Martinho-Braga) até Vale S.Cosme, regressando em sentido inverso até à meta no parque de estacionamento do Citeve, junto ao Parque da Devesa.

E se o percurso de 21km exige uma atempada preparação, para aqueles que só agora se decidam a participar há a Mini Maratona, que pode ser feita a correr ou a caminhar, num percurso de 10 quilómetros, na sua totalidade feito pelas ruas da cidade, e à semelhança da Meia Maratona, tem também início na Avenida Brasil e término junto ao Parque da Devesa.

Refira-se que até ao dia 30 de setembro, as inscrições para a Meia Maratona têm o custo de 16 euros, subindo para 17 euros para as inscrições feitas até 10 de outubro. As inscrições de última hora, no dia 14 de outubro, têm custo de 20 euros. Para os participantes da Mini Maratona, as inscrições até ao dia 30 de setembro têm o custo de 11 euros, subindo para 12 euros para inscrições feitas até 10 de outubro. As inscrições feitas a 14 de outubro têm um custo de 15 euros.

Inscrições e mais informações no site da Runporto em www.runporto.com