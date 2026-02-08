Seguro foi o mais votado em todas as freguesias de Famalicão

António José Seguro venceu em todas as 39 freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão, na segunda volta das Eleições Presidenciais, cujos resultados ficaram totalmente apurados às 21h00 deste domingo. O candidato obteve 67,34% dos votos, correspondentes a 51.374 eleitores. André Ventura alcançou 32,66%, com um total de 24.921 votos.
Dos 121.693 eleitores inscritos, votaram 80.830, o que representa uma taxa de participação de 66,42%. A abstenção situou-se nos 33,58%, com 40.863 eleitores a não comparecerem às urnas. Registaram-se ainda 3.274 votos em branco (4,05%) e 1.261 votos nulos (1,56%).