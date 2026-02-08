Seguro foi o mais votado em todas as freguesias de Famalicão

O produtor famalicense VINEVINU recebeu o prémio ‘Produtor Revelação do Ano’, atribuído pela Revista de Vinhos, um dos mais importantes reconhecimentos do setor em Portugal.

O projeto nasceu na vindima de 2024, criado por pai e filho, Manuel e Luís Cerdeira, ambos enólogos, com o objetivo de explorar o potencial do Alvarinho na região dos Vinhos Verdes, aliando tradição e inovação.

A distinção foi entregue este fim de semana na gala Os Melhores do Ano 2025, que reuniu cerca de 900 convidados e destacou o melhor do vinho, gastronomia e enoturismo nacionais. A equipa da VINEVINU agradeceu o apoio de parceiros, clientes e amigos e afirmou que o prémio pertence a todos os que acompanham o projeto.

É de referir que o projeto VINEVINU integrou a edição de estreia do festival Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pela Cidade Hoje / Circulo de Cultura Famalicense, no passado mês de novembro.