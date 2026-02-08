Concelho

Seguro foi o mais votado em todas as freguesias de Famalicão

António José Seguro venceu em todas as 39 freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão, na segunda volta das Eleições Presidenciais, cujos resultados ficaram totalmente apurados às 21h00 deste domingo. O candidato obteve 67,34% dos votos, correspondentes a 51.374 eleitores. André Ventura alcançou 32,66%, com um total de 24.921 votos.

Dos 121.693 eleitores inscritos, votaram 80.830, o que representa uma taxa de participação de 66,42%. A abstenção situou-se nos 33,58%, com 40.863 eleitores a não comparecerem às urnas. Registaram-se ainda 3.274 votos em branco (4,05%) e 1.261 votos nulos (1,56%).

Vinhos: Produtor famalicense VINEVINU distinguido como ‘Revelação do Ano’

O produtor famalicense VINEVINU recebeu o prémio ‘Produtor Revelação do Ano’, atribuído pela Revista de Vinhos, um dos mais importantes reconhecimentos do setor em Portugal.

O projeto nasceu na vindima de 2024, criado por pai e filho, Manuel e Luís Cerdeira, ambos enólogos, com o objetivo de explorar o potencial do Alvarinho na região dos Vinhos Verdes, aliando tradição e inovação.

A distinção foi entregue este fim de semana na gala Os Melhores do Ano 2025, que reuniu cerca de 900 convidados e destacou o melhor do vinho, gastronomia e enoturismo nacionais. A equipa da VINEVINU agradeceu o apoio de parceiros, clientes e amigos e afirmou que o prémio pertence a todos os que acompanham o projeto.

É de referir que o projeto VINEVINU integrou a edição de estreia do festival Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pela Cidade Hoje / Circulo de Cultura Famalicense, no passado mês de novembro.

Famalicão: Mais de metade da população (53%) já tinha votado até às 16h00

Em Vila Nova de Famalicão a segunda volta das presidenciais está a registar bons números de participação. Os dados atualizados indicam que, até às 16h00, já votaram 53% dos cerca de 122 mil eleitores inscritos no concelho.

O ato eleitoral decorre em mais de 140 secções de voto distribuídas por todo o município e prolonga-se até às 19 horas, numa segunda volta que conta com dois candidatos.

Os resultados começam a ser revelados depois das 20h00.

Na próx. sexta-feira: Crianças dão arranque ao Carnaval de Famalicão, o mais espontâneo do país

São os mais novos que voltam a abrir as celebrações do Carnaval de Famalicão, considerado por muitos o Carnaval mais espontâneo de Portugal. O tradicional Desfile de Carnaval Infantil sai à rua na sexta-feira, dia 13, às 14h30, na Rua Adriano Pinto Basto, reunindo escolas e instituições do concelho num momento de cor e animação. Em caso de mau tempo, o desfile realiza-se no Pavilhão Municipal.

As festividades continuam na segunda-feira à tarde com o Carnaval Sénior e, à noite, a cidade enche-se de música e animação em vários palcos, incluindo o desfile e concurso de mascarados. O programa encerra na terça-feira com a tradicional Queima do Galheiro, em Fradelos, mantendo viva uma das tradições carnavalescas do concelho.

Famalicão: Rua é fechada por risco de queda de muro

A Rua de Pêgo em Mouquim foi, este sábado, cortada à circulação automóvel, devido ao risco da queda de um muro de grandes dimensões.

A situação coloca também em causa duas habitações, já evacuadas na última sexta feira.

O caso está a ser acompanhado pela Proteção Civil que tenciona intervir no muro, assim que estiverem reunidas as condições de segurança.

Famalicão: Autocaravana completamente destruída em incêndio

Uma autocaravana ficou completamente destruída devido a um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, na freguesia de Requião, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o alerta chegou aos bombeiros pouco depois das 00h, para a Rua Camilo Castelo Branco.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Equipa feminina empata no apuramento de campeão nacional

Na quinta jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão empatou, 2-2, em casa do Ouriense. O jogo disputou-se na tarde deste sábado, com Diana Meriva e Lexy Smith a marcarem pelo conjunto famalicense que, tal como o seu adversário, soma apenas 2 pontos nesta fase da prova.

Na próxima jornada, dia 14 de fevereiro, o FC Famalicão recebe o Clube Albergaria que soma 10 pontos.