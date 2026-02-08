Seguro ou Ventura ? Hoje escolhe-se o novo Presidente da República

Os eleitores portugueses voltam hoje a decidir quem será o próximo Presidente da República, numa votação que envolve mais de 11 milhões de cidadãos. Em alguns concelhos o ato eleitoral foi adiado para o próximo domingo, devido às condições meteorológicas adversas.

Desde o 25 de Abril de 1974, esta é apenas a segunda vez que as eleições presidenciais são resolvidas numa segunda volta. A única situação semelhante aconteceu em 1986, quando a escolha recaiu entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares.

A corrida final é disputada entre António José Seguro, candidato apoiado pelo PS e mais votado na primeira volta com 31,1%, e André Ventura, líder do Chega, que alcançou 23,5% dos votos nas eleições de 18 de janeiro.