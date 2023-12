Seis autocarros partem esta sexta-feira cheios de adeptos que vão apoiar o FC Famalicão

Nos dias 5 e 7 de janeiro, o grupo vocal Cupertinos realiza dois concertos de Reis. O primeiro, no dia 5, às 21h30, é na Igreja Matriz (Antiga) de Famalicão, com bilhetes disponíveis em: https://www.cupertinos.pt/pt/bilhetes/; o segundo é ao final da tarde de 7 de janeiro, às 18 horas, na Casa S. Roque, no Porto (bilhetes em https://www.casasroque.art/pt/bilhetes/)

Recentemente, o grupo deu dois concertos de Natal, um em Braga, na Basílica dos Congregados, e outro em Aveiro, na Igreja da Misericórdia.