A próxima semana será marcada por céu pouco nublado e temperaturas amenas, com os termómetros a subir sobretudo a partir de quarta-feira em Vila Nova de Famalicão.

Na segunda-feira, estão previstos 12°C de mínima e 26°C de máxima, com vento fraco de noroeste. Na terça-feira, as temperaturas variam entre os 15°C e os 25°C.

A partir de quarta-feira, o calor ganha força. A máxima sobe para os 29°C, chegando aos 31°C na quinta-feira, o dia mais quente da semana.

Na sexta-feira, sábado e domingo, as máximas deverão manter-se elevadas, entre os 28°C e os 29°C, enquanto as mínimas rondam os 17°C.

Também não há chuva significativa no horizonte: a previsão aponta para céu pouco nublado durante toda a semana e baixa probabilidade de precipitação.