Semana da Leitura da Trofa arranca no dia 6 de março

O Festival de Teatro Amador Terras de Camilo está de volta com mais de uma dezena de espetáculos. Decorre de 25 de fevereiro a 29 de abril, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel.

Nesta décima sexta edição do Festival de Teatro Amador Terras de Camilo vão estar espetáculos de Barcelos, Guimarães, Viseu, Braga, Ovar, Arouca, Vila do Conde, para além dos espetáculos famalicense.

A iniciativa, organizada pela autarquia em parceria com o GRUTACA – Grupo de Teatro Amador Camiliano, arranca dia 25 de fevereiro, com a apresentação de “TPE – Tudo Para Enterros”, por parte do Teatro Popular de Carapeços. Prossegue no dia 4 de março com o Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim e a peça “Procura-se morto ou…morto”. No dia 11, o Grupo de Teatro Experimental de Arouca apresenta a “A Salvação”; no dia 18, com o Grupo de Teatro Amador de Campelos e o espetáculo “Dois Tempos”; no dia 25, com a apresentação de “Golpe no Velório”, por parte do Grupo de Teatro TACCO, de Vila do Conde; no dia 26, com a Rusga de Joane a apresentar o espetáculo “Vivências” e, por fim, no dia 27, Dia Mundial do Teatro, com a companhia “O Som do Algodão”, a apresentar para toda a família o espetáculo “Inventar-se de Gente”.

A 1 de abril, o Festival de Teatro Amador Terras de Camilo apresenta o espetáculo “O Conto da Ilha Desconhecida” da Associação de Fomento do Teatro Amador, de Viseu. Dia 15, a Companhia de Teatro Água Corrente, de Ovar, apresenta “A Comédia da Urna”. “Isto é o Carago”, da Nova Comédia Bracarense, será exibida no dia 22; “O Lobisomem”, do GRUTACA, no dia 29, encerra a edição deste ano do festival.

Do programa consta ainda a exposição “Desta travessia de fazedora de personagens de pano”, da autoria de Vânia Kosta, que abre no dia 27 de março, na Casa da Junta de Seide.

Nota ainda para a oficina de teatro “Técnicas de Improvisação e Pantomima”, nos dias 27 de março, 1, 15, e 22 de abril com espetáculo performativo no dia 25 de abril.

Toda a informação sobre o XVI Festival de Teatro Amador Terras de Camilo em www.famalicao.pt, na área Agenda Municipal.