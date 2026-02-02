Senhora das Candeias junta centenas de pessoas em Landim

Famalicão: Sinos da igreja de Calendário retirados para manutenção
Os sinos da igreja paroquial de Calendário foram retirados para reparação e manutenção do sistema mecânico.
A informação foi prestada pela Paróquia que pede a compreensão de todos.
Os sinos foram retirados no final da passada semana e, se os trabalhos decorrerem conforme o previsto, poderão voltar à torre da igreja nos primeiros dias da próxima semana.
Famalicão: Mário Passos anuncia o envio de mais de 8 mil telhas para Leiria e Santarém
A Câmara Municipal de Famalicão vai enviar cerca de oito mil telhas para apoiar a reconstrução de habitações afetadas pela tempestade Kristin, nos distritos de Leiria e Santarém, regiões mais atingidas pelo mau tempo dos últimos dias.
O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Mário Passos, que manifestou solidariedade para com as famílias, empresas e instituições afetadas, sublinhando que os próximos tempos serão dedicados à recuperação dos prejuízos materiais e também ao apoio emocional das populações atingidas.
A ajuda parte de Famalicão já amanhã, informa o autarca.
Famalicão: Hugo Oliveira recebe reforço sérvio para o centro da defesa
Vojin Serafimovic, defesa central, de 20 anos, assinou contrato com a SAD do FC Famalicão até ao final da presente temporada. O jovem jogador vem do FK Cukaricki.
O sérvio formou-se no FK Cukaricki, emblema pelo qual cumpriu a estreia na Liga Sérvia aos 17 anos. Apesar da juventude, totaliza quase 40 jogos na principal competição deste país dos Balcãs.
Vojin diz que inicia este novo desafio «com a expectativa de trabalhar para evoluir as minhas capacidades. Pretendo ajudar a equipa a obter bons resultados para ficar numa boa classificação», referiu. Sobre o novo clube, destaca «a forte aposta em jovens jogadores», de ser uma equipa «reconhecida pelo futebol de qualidade que apresenta» e pelas «excelentes condições» que tem.
O jovem jogador diz que o sucesso do compatriota Mirko Topic em Famalicão «foi importante para abraçar este projeto». Sobre si, é um central «com bom jogo aéreo e sentido posicional, bem como uma boa capacidade de passe».
Do currículo do reforço do Famalicão destaca-se a participação na Liga Conferência, bem como o estatuto de internacional pelo seu país, nas seleções jovens, tendo jogado entre os sub-15 e os 21, com participação no Campeonato da Europa de sub-17, em 2022.
Famalicão: Rede de Academias Seniores ganha quatro novos membros
A Associação Saberes com Vida – Academia Sénior de Mouquim, Associação Vale Feliz – Academia Sénior Vale de São Martinho, da Casa do Povo de Lousado e da Sabedoria Partilhada de Ribeirão – Associação Sénior são os mais recentes membros da Rede de Academias Seniores de Famalicão que passa a contar com um total de 20 associações.
A adesão dos quatro novos membros foi formalizada esta segunda-feira. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, felicitou as novas academias «pelo trabalho que têm realizado. Queremos que as pessoas mais velhas se sintam acompanhadas, úteis e felizes, e as academias têm tido um papel essencial nesse caminho», enalteceu.
A RASF tem por missão a dinamização e promoção da cooperação das Academias Seniores do concelho, com vista a promover a qualidade de vida das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, reformados, pensionistas e desempregados a partir dos 60 anos, através de atividades promotoras do bem-estar físico, social e mental, pelo combate à solidão e à exclusão, o favorecimento de relações interpessoais e intergeracionais, o incremento da capacitação e da auto confiança, aprofundamento de conhecimentos e competências.
Famalicão: 365 Running Project tem uma corrida semanal para todos
A 365 Running Project abriu a prática de atletismo a todos os interessados, independentemente da experiência. A “Run & Chill Famalicão” é uma corrida semanal, cuja primeira edição decorreu no passado sábado e terá lugar todas as terças-feiras, às 19h30, a partir do Parque da Devesa. O objetivo «é criar um momento regular de prática desportiva acessível, informal e inclusiva, promovendo hábitos de vida saudáveis e o convívio entre atletas».
Excecionalmente, o “treino” inaugural decorreu nas instalações da empresa ROQ, em Oliveira de São Mateus, que se associou ao evento e ofereceu uma t-shirt comemorativa a todos os participantes. A primeira “Run & Chill” contou, ainda, com o apoio da Água Monchique e da Pastelaria Don Marco, num evento totalmente gratuito, com pequenos “miminhos” oferecidos aos participantes.
O presidente da equipa e da Associação 365 Running Project, Bruno Esteves, defende que «correr não é apenas competição; é partilha, convívio e promoção do bem-estar físico e emocional».
Com esta iniciativa, a 365 Running Project reforça o seu compromisso com a promoção do desporto, da saúde e da coesão social no concelho de Vila Nova de Famalicão, convidando todos os interessados a juntarem-se a este movimento onde correr e relaxar andam de mãos dadas.
Famalicão: Já há comissão para a festa em honra de Santo Adrião
A Festa em honra de Santo Adrião, em Vila Nova de Famalicão, tem este ano uma comissão de organização. Nos últimos anos, mesmo sem comissão formada, a festa realizou-se, graças à boa vontade de um grupo de pessoas identificadas com a fé e a tradição.
Este ano, há uma comissão que se propõe aprofundar esta festividade, que está marcada para os dias 12 e 13 de setembro. Querem retomar a procissão, criar momentos de convívio e honrar as tradições religiosas.
«A festa não é da comissão. A festa é vossa, é nossa, é de Santo Adrião», refere a organização, que agradece a quem não deixou apagar a tradição.
Nos próximos meses, esta comissão vai organizar eventos para angariação de fundos e espera contar com o apoio de todos os paroquianos e amigos de freguesias vizinhas.