Sérgio Fernandes, do Mouquim BikeTeam, e Raquel Cunha, da União Ciclista VN Famalicão/CC Avidos, foram os grandes vencedores das Enif 24 Horas BTT Famalicão.

O ciclista deu 75 voltas ao percurso, totalizando cerca de 450km, enquanto que a vencedora deu 48 voltas. A prova organizada pelos Amigos do Pedal «correu muito bem» atirou, ainda cansado, Sérgio Fernandes. Relata que se preparou durante alguns meses «para estar bem, sabendo que os adversários eram muito fortes». Por isso, emocionado, aceita esta vitória «como inexplicável» porque cumpre um objetivo que já tinha tentado noutras edições.

Em 24 horas, Sérgio Fernandes teve um tempo útil de competição de 22h20 minutos. «Fiz períodos curtos de descanso para controlar os adversários e manter-me focado. Psicologicamente acaba por ser duro, porque estamos sempre no mesmo percurso, mas fui capaz de ultrapassar esta circunstância. Agradeço o apoio da minha família, esposa e filhos, e presto o elogio aos Amigos do Pedal por mais esta organização», concluiu o vencedor.

A vencedora Raquel Cunha também elogia a organização, define o traçado «como espetacular» e afiança que a vitória «cumpre um objetivo que tinha definido, com as 48 voltas que dei ao percurso». A grande dificuldade, aponta, «foi a chuva que caiu na noite de sábado. Senti algum frio, tive que trocar de equipamento, mas depois tudo correu bem». Atrás de Raquel ficaram Rosa Fernandes (45 voltas) e Cristina Pereira, com 38 voltas. Já nos masculinos, Sérgio Fernandes deixou para trás Jorge Ribeiro (68 voltas) e Armindo Rodrigues (64 voltas).

Retomada esta prova, depois do interregno provocado pela pandemia, Paulo Machado Ruivo afiança «que foi mais um sucesso. Correu tudo muito bem e, na opinião de todos, este foi o melhor percurso». O líder dos Amigos do Pedal olha já para 2023 e avança que a associação considera estudar «outras soluções» alternativas ao Louro. «Seria bom para a modalidade e para os atletas encontrar um novo desafio e um novo local».

Os elogios à organização não chegam, somente, dos atletas. Também o vereador do Desporto, Pedro Oliveira, realça «a excelente organização, mais uma dos Amigos do Pedal. Uma grande participação de atletas e, não menos importante, um notável convívio. É uma competição marcante em Famalicão» cidade que almeja ser Cidade Europeia do Desporto e «este é excelente cartaz. Ser Cidade Europeia do Desporto pressupõe, entre outros aspetos, a capacidade de mobilizar pessoas e este evento fá-lo. É um bom exemplo, assim como outros que acontecem no território».